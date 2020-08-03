女經痛使不上力！男同事秒回「2句」　眾人怒：同理心呢

▲原PO因月事來搬東西有氣無力，男同事卻問「阿妳不會等一下在痛喔？」（圖／翻攝自網路）

，

經痛這個詞彙，相信不管是男性還是女性應該都不太陌生，每個人身邊一定有一個會經痛的朋友，男生無法理解經痛為女性帶來生理和心理上諸多的不適。對此，有名女網友抱怨男同事，不理解經痛還酸言酸語，貼文一出也引起網友撻伐。原PO在《爆怨公社》表示，今天月經來感到相當不適，正好在搬東西時表情猙獰，男同事在旁問，「幹嘛一副有氣無力的樣子」，原PO則回應因月事來，使不上力，媺想到男同事的回覆是「阿妳不會等一下在痛喔？」，這也讓原PO非常傻眼。接著原PO指出，要去廁所換衛生棉，請他幫顧位置，男同事又說「阿妳是不會憋一下喔？」，這句話也讓原PO氣到理智線差點斷掉，後來他因為這句話瞬間變成全公司女生的公敵。許多網友看完也表示不理解就算了，至少要幫忙，「一點也不貼心」、「同理心呢？該不會還讓人家繼續搬」、「他應該可以憑實力單身萬年」、「你同事應該是活膩了」、「他是不是出生之後就沒跟任何女性相處過」、「不幫也不用講廢話」、「為他女朋友感到心疼」、「這人如果有女友，女友真可憐」。事實上，是女性月經來潮時產生的疼痛，也稱生理痛大都是發生在月經的前一二天，經痛的表現為痙攣、絞痛。多數的經痛在月經的第二至三天會自動緩解，而且大部份的女性也會在年齡稍長或是生過孩子後，自然的減輕經痛或是消失經痛。（編輯：許智超）