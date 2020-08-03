聯醫攜手科技廠商　組織失智友善防護網

▲為民眾介紹使用智慧卡片時，民眾非常認同「在地尊嚴老化」與「即時協尋追蹤」的雙重目標（圖/智慧時尚股份有限公司提供）

▲「友善台北安全守護計畫」中可使用的各種裝置（圖/智慧時尚股份有限公司提供）

隨著超高齡社會來臨，失智症照護成為最棘手的挑戰之一，因失智症會讓人點點滴滴地遺忘子女、另一半甚至是自己，認知功能退化後，在社區生活更顯困難。因此，經濟部工業局協同臺北市衛生局、以及臺北市立聯合醫院失智症中心整合科技業者耀群科技與智慧時尚，擬號召千店加入科技守護長者行列，共抗失智症。臺北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良指出，家屬獨自照顧失智症長輩非常不容易，如果遇到走失事件發生，每次都是家庭的一個重大壓力事件，如何善用主動定位協尋設備，增加失智者的尋獲率，是保護失智者安全議題中，刻不容緩的事情。今年經濟部工業局智慧城鄉「友善台北安全守護計畫」推出「臺北市憶起守護卡」，運用我國最先進的IOT感測技術，讓佩戴「憶起守護卡」的長輩，不需每日充電，就可以在社區自由活動，透過熟悉社區的人事物，延緩失智者的記憶流失。「對抗失智症最好的方式，就是生活在社區中」，劉建良呼籲，家屬不應該因為擔心長輩走失而讓長輩一直待在家，進而減少社交互動的機會，加快失智症惡化速度，更可能因缺乏運動量，加速體能衰退。計畫主持人耀群科技總經理特助謝文凱特別說明，耀群科技近年致力發展智慧城市、住家以及辦公大樓等相關產品與系統，塑造溫馨友善安全的生活環境，回歸人性需求。預計號召千家以上店舖加入「臺北市失智友善組織」成為友善店家。目前已有數百家店鋪熱烈響應申請，透過社區守望相助的力量，共同守護長者，營造記憶友善社區。並搭配科技工具，來達到失智長輩的即時守護。期盼更多廠商熱情踴躍加入，組成更綿密的守護網。只要店家提供場域安裝IOT感測器，讓佩戴「憶起守護卡」的長輩，可以被高度精準地保護，智慧時尚創辦人張育銓強調，透過綿密的社區電子圍籬，可即時發布警報，讓指定收到推播的家屬，知道長輩已經快走出社區，達到「在地尊嚴老化」與「即時協尋追蹤」的雙重目標。首先響應的企業代表科林助聽器營運協理汪祖偉承諾，全台分店積極加入守護失智患者行列，同時呼籲更多商家一起共襄盛舉，運用新科技，守護社區長輩的記憶。