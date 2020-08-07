Forever Flawless鈦金賦活鑽石級享受　名媛都愛用！

炎熱的夏季到來，肌膚皮脂分泌旺盛，若是沒有做好日常的清潔、保養，可能會損壞肌膚，進而影響到肌膚的角質。若肌膚無法形成保護膜，空氣中的髒東西碰到皮膚、阻塞，就會發生常見的毛孔粗大、皮膚敏感及泛紅等問題，然而這些狀態可不能輕忽，其實這都代表肌膚已經邁入初老的現象！想對抗歲月累積的痕跡就該對症下藥，從根本預防開始。
年齡增長並不可怕，可怕的是肌膚邁向老化，甚至一看就看出來！細紋、鬆弛是老化的象徵，這些初老症狀，多半會從敏感、泛紅甚至毛孔粗大開始！因此，可別再亂擦一般的抗老產品來預防肌膚氧化，該從改善肌膚根本問題開始。
來自美國拉斯維加斯的Forever Flawless，在多年的技術開發與研究實證，將天然鑽石粉末以高科技奈米技術處理，融合高級植物精萃、精純維他命、深海膠原蛋白及胜肽等多種精華成分，對抗各種肌膚問題，成為近期許多名媛、貴婦最喜愛的保養品品牌之一。
主打七大鑽石保養系列，Forever Flawless從白鑽－基礎護理、藍鑽－緊緻拉提、粉鑽－膠原激活、黑鑽－胜肽修護、金鑽-黃金奈米到頂尖科技新突破的明星商品- 透鑽極致完美系列。來到櫃上，不僅專櫃人員能提供專業的美容指導外，提供賓至如歸的肌膚保養對策，媲美「精品專櫃」等級的護膚商品與諮詢服務。Forever Flawless以非侵入性的奢華保養品，受到消費者喜愛。
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