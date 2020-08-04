解構跨世代職場溝通　專家：要拋開成見、跳脫舒適圈

▲2020影響力講堂吸引超過百位觀眾共同參與。（圖／主辦單位2020影響力講堂提供）

由OMG宏盟媒體集團、江華教育基金會與未來教育發展協會共同合辦「2020影響力講堂X OMG talk」系列講座，第一場已於7月31日盛大舉行，吸引超過百位觀眾共同參與，以「移動世代翻轉管理」為主題，由主講者宏盟媒體集團執行長黃麗萍、與談者兩岸人力資源專家黃至堯共同揭開序幕，分享跨世代職場的溝通與包容文化塑造，透過詳細分析各世代的特質，以自身經驗與觀察不同世代的特質與潛力，創造適合各世代的組織文化。黃麗萍以專業且精闢的視角帶領與會者拋開既有成見，接收新世代的創意思維，強調企業主與員工間保持同理心和換位思考的重要性。她提及，近幾年媒體環境的劇變及社群媒體的竄出，對於重視意義的Z世代而言，任何具有其欣賞特質的人均能成為典範，秉持著「多元無固定典範」的精神，追求穩定與自我實現。她認為，與這群數位原生世代最有效的溝通方式，是不失幽默且直接的切入要點，放寬對「對」的定義、持續學習、投資人才、放下權威保持赤子之心、永遠挑戰不可能，是當今跨世代職場領導者不可或缺的五大重點。黃至堯則談到，任何一個持續學習的領導者，懂得改變舊有思維，更能適應與新世代溝通方式，跳脫既有舒適圈，達到「翻轉管理」的核心價值，他向現場的年輕世代喊話，新世代的優秀人才要懂得抓準機會展現自己，拉高自己的高度換位思考，積極拓展自身的視野與經驗，更要清楚自己的目標，才能極大化自身的價值。「影響力講堂X OMG talk」系列講座旨在擺脫舊有框架，因應世代的轉變，由不同領域的菁英們互相切磋，激發企業重新思考新的管理模式，在跨世代職場中善用各世代人才的優勢，敏捷調整、突破重圍，打造極具競爭力的團隊與企業。