她樓上住「綠巨人浩克」每晚被吵醒！過來人曝1奇招反制

台灣有不少社區型大樓、公寓等與他人居住在同一棟樓房內的建築型態，也因此左鄰右舍如何相處也成為不少台灣人煩惱的地方。近日就有一位女網友抱怨自己住了七年的社區大樓最近樓上換了新住戶，每天不斷傳出低頻噪音，重重的腳步聲和追狗跑的踩踏聲響讓她和值晚班的先生不堪其擾，網友們也對此展開討論。

原PO表示自家樓上自從換來新住戶後，就像樓上住了浩克一樣，每天早上七點前，蹦蹦蹦的腳步聲就開始頻繁傳出，甚至還有一早就吸地板的聲音，斷斷續續直到近8點他們出去上班才歇停。直到傍晚到家，重重的腳步聲又伴隨著與狗追跑的聲音，不斷持續到晚上10點至12點不等，原PO就無奈表示「他們的作息我都一清二楚」。

這樣的低頻噪音實在讓原PO夫妻不堪其擾，沒想到上樓進行溝通後，對方卻反嗆原PO去打擾他們也很困擾，甚至堅稱自己是在「正常時間」活動，完全沒有調整的意願。在這樣日復一日的噪音干擾下，原PO值晚班的先生也無法好好休息，幾乎每到清晨4點入睡後沒多久，樓上就會傳出腳步聲吵醒他，兩人無奈之下只好上網向網友求助。

▲原PO表示經過溝通還是無效之後，這樣日復一日的噪音實在是很困擾。（圖／翻攝PTT）

這篇文章曝光後，就有不少遇過類似情形的民眾紛紛給出建議，其中有網友就提出可以戴耳塞的方式，但在自家還要戴耳塞讓原PO認為是治標不治本，「以前我鄰居裝修戴過一陣子耳塞睡覺，有點痛苦」，另外也有網友建議「拜託他樓上的人幫忙，這是互相的啦，就他們沒被吵過，不知道自己多吵」、「找他樓上的吵回去，保證他道歉」。（編輯：楊智傑）