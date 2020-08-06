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天熱小心葡萄酒變難喝！網友大讚美式賣場這款酒櫃CP值高

生活中心／綜合報導
calendar_today2020-08-06 18:00:00

▲葡萄酒越來越受到許多民眾喜愛。(圖/資料照片)
▲葡萄酒越來越受到許多民眾喜愛。(圖/資料照片)

葡萄酒越來越受到許多民眾喜愛，美式賣場Costco也不時推出CP值高的葡萄酒，每次都吸引愛酒人士在網路上奔相走告，前往掃貨。但有些人買回家，卻覺得口感不如網路評價這麼好，懷疑是不是踩到地雷。其實，原因可能只是存放方式不對，把葡萄酒催到過熟了！

▲台灣氣溫屢創新高，就算室內開著冷氣，但是有一種熱，叫做「葡萄酒覺得熱」。(圖/資料照片)
▲台灣氣溫屢創新高，就算室內開著冷氣，但是有一種熱，叫做「葡萄酒覺得熱」。(圖/資料照片)

台灣氣溫屢創新高，但溫度正是葡萄酒的無形殺手，就算室內開著冷氣，但是有一種熱，叫做「葡萄酒覺得熱」。由於葡萄酒屬於發酵酒，若葡萄酒存放溫度過高，對酒來說就像催熟劑，太過成熟的葡萄酒，喝起來會讓人覺得酸澀，失去了應有的順滑感，甚至使酒中揮發性較高的化合物，因為氣化而消失，葡萄酒的顏色以及澄清度，都會受到影響。

那麼放進冰箱保存呢？葡萄酒最佳的保存溫度是在攝氏10-15度，冰箱溫度偏低，葡萄酒無法熟成，也會讓酒的酸度平衡變差。此外，冰箱難免會開開關關，過大的溫度波動，會使葡萄酒在短時間內熱脹冷縮，易導致軟木塞密封性降低再加上冰箱裡還塞了其他食物，各種味道混和，也會毀了葡萄酒本身的味道。

為了讓葡萄酒不變質，甚至越放越好喝，一台能夠保持一定濕度、溫度的酒櫃，絕對是對酒最好的保存方式，因此許多Costco會員在買了酒之後，往往也會開始尋找適合的酒櫃，才能好好照顧美酒，喝到最宜人的口感。

▲去Costco買酒順便買酒櫃，回家可以輕鬆保存，慢慢享受葡萄酒的美妙滋味，不必急著喝光了！(圖/資料照片)
▲去Costco買酒順便買酒櫃，回家可以輕鬆保存，慢慢享受葡萄酒的美妙滋味，不必急著喝光了！(圖/資料照片)

法國Vinvautz名望12瓶電子溫控單溫酒櫃，之前在Costco線上購物推出時，由於價格與其他通路相比，實在省很大，就被網友大讚是「CP值很高的酒櫃」、「新手入門款推薦」，尤其小巧不占空間的設計，更適合住在城市裡，居住空間較窄小的租屋族。好消息是，自八月起，名望Vinvautz酒櫃將正式進駐Costco實體，成為常態販售商品，更是讓許多葡萄酒愛好者大讚，去Costco買酒順便買酒櫃，回家可以輕鬆保存，慢慢享受葡萄酒的美妙滋味，不必急著喝光了！

▲去Costco買酒順便買酒櫃，回家可以輕鬆保存，慢慢享受葡萄酒的美妙滋味，不必急著喝光了！（圖／資料照片）
▲法國Vinvautz名望12瓶電子溫控單溫酒櫃，小巧不占空間的設計，適合住在城市裡，居住空間較窄小的租屋族。(圖/資料照片)

關鍵字

Costco 酒櫃 葡萄酒

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