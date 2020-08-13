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A8商圈的生活機能A7的甜價　「秉和好運」卡位林口好未來

生活中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 10:00:00

▲7月26日當天預約客只要到現場完成購屋流程，就能享受2字頭房價的早鳥優惠。（圖／公關照片）
▲7月26日當天預約客只要到現場完成購屋流程，就能享受2字頭房價的早鳥優惠。（圖／公關照片）
位於正林口A8生活圈的「秉和好運」，7月26日封街進行早鳥優惠活動，現場排隊潮形成人龍搶進場，形成難得一見的「排隊買房」奇景。現場專案經理莊智捷指出，事前預約就突破300組，只好將開案日期提前，26日當天預約客只要到現場完成購屋流程，就能享受2字頭房價的早鳥優惠。

莊智捷表示，目前A7線上個案總共有42個，此區既使沒有任何商圈發展優勢，但因重劃街廓整齊價格又親民，目前十分熱門。而「秉和好運」立足的A8站區，優勢就是有長庚醫院，有醫院就有人潮就有店家，商業活動十分熱絡。復興一路上就有16家銀行，因此有「上龜山華爾街」的稱號。「秉和好運」位於A9娛樂、A8醫療和A7華亞科技園區的黃金三角，同時擁有最強的交通動線，雙高、雙快、三捷運，附近有長庚新驛站、龜山運動中心、UBike站面積擴大增加，未來發展無窮。

▲「秉和好運」坐擁A8生活圈，賣A7的親民價格。（圖／公關照片）
▲「秉和好運」坐擁A8生活圈，賣A7的親民價格。（圖／公關照片）
莊智捷強調，「我們是賣A7的價格，但享受的是A8的生活圈。」從基地走路到復興一路商圈只要3分鐘，A9環球購物中心、三井outlet、昕境廣場、A8環球、復興一路，輕鬆擁有五大商圈生活機能強，同時是大崗國小、國中的第一排，環境清幽，這麼多的優勢，價格卻是A7的價格。「秉和好運」坐擁A8生活圈，賣A7的親民價格，吸引不少區域客和新莊區的外來客，華亞科新貴也是主要族群，是首購首換族的最愛，這也是為什麼會這麼熱烈爆滿的原因。

▲莊智捷強調，「我們是賣A7的價格，但享受的是A8的生活圈。」從基地走路到復興一路商圈只要3分鐘，A9環球購物中心、三井outlet、昕境廣場、A8環球、復興一路，輕鬆擁有五大商圈生活機能強，同時是大崗國小、國中的第一排，環境清幽，這麼多的優勢，價格卻是A7的價格。「秉和好運」坐擁A8生活圈，賣A7的親民價格，吸引不少區域客和新莊區的外來客，華亞科新貴也是主要族群，是首購首換族的最愛，這也是為什麼會這麼熱烈爆滿的原因。
▲此區因重劃街廓整齊價格又親民，目前十分熱門。（圖／公關照片）
「秉和好運」全系列基地面積3888坪，這次推出的「品悅區」，是全系列第二期產品，為地上7層，地下2層，10棟共165戶的建築。規劃27-45坪，2-4房格局，一層2戶，2房雙衛浴，2房3房都是三面採光，有前後陽台，雨遮不計坪、不計價，完美格局也加分不少。2房和4房的部分已經全部預約額滿。莊智捷表示，沒有買到二期的民眾不用嘆息，「秉和好運」第三期也即將於近日公開，相信一定會延續這一波熱潮，再創搶屋大作戰的新高點。

關鍵字

林口 品悅區 秉和好運

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