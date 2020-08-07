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社群Z世代別錯過！富邦人壽「虛擬保險館」募厭世糗照

生活中心／綜合報導
calendar_today2020-08-07 10:00:00

▲台灣夏季天氣瞬息萬變，一大早豔陽高照讓人誤判情勢沒帶傘出門，而被午後伴隨而來的雷陣雨淋成落湯雞！（圖／資料照片）
▲台灣夏季天氣瞬息萬變，一大早豔陽高照讓人誤判情勢沒帶傘出門，而被午後伴隨而來的雷陣雨淋成落湯雞！（圖／資料照片）

台灣夏季天氣瞬息萬變，一大早豔陽高照讓人誤判情勢沒帶傘出門，而被午後伴隨而來的雷陣雨淋成落湯雞！人生不如意常有，富邦人壽領先業界首度打造「虛擬保險館」，以各種有趣的生活情境出發，推出讓人意想不到的虛擬險種「好事花生險」，像是：地震震度達4級就理賠的「地震太晃到地上險」、毛豬肉價格上漲到每公斤78元就理賠的「豬價上漲吃土險」等，藉由活潑的虛擬互動體驗，引領Z世代以全新視角深入淺出認識保險，進而在現實生活中懂得善用保險商品、實踐風險轉嫁。

「虛擬保險館」將保險知識化為有趣互動體驗的社群遊戲，進而從遊戲中認識保險保障精神與本質、了解保險功能。活動規劃「保你糗險」和「好事花生險」二大遊戲特色，「保你糗險」只要網友上傳分享自己發生的糗事照片，虛擬保險館即理賠虛擬點數，等同為用戶發生的倒楣糗事提供補償，傳遞保險損害填補的價值體現；另外，「好事花生險」則以各種有趣的生活情境設計而成的虛擬保單，例如颱風下雨、空氣汙染、加班勞累等風險狀況，以寓教於樂的方式，讓Z世代年輕人體驗保險的意義。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，身為壽險業領導企業品牌，全面推動保險教育責無旁貸，不僅從保險業務員第一線與民眾互動過程中，肩負保險教育知識的推廣外，更積極開創保險教育數位平台，以「體驗」與「內容」為核心元素，擴大企業推動保險教育之影響力，拉近民眾與保險的距離，進而強化國人的風險保障意識。

「虛擬保險館」遊戲互動體驗設計趣味性十足！透過網友「主動投保好事花生險」展現自己檢視保障後明白強化缺口的重要性，各式奇葩險的理賠條件不盡相同，在遊戲投保前必須詳讀所有規則，特定情境發生時虛擬保險才能發揮補償功能，而「上傳糗照」就如同檢附證明文件向保險公司申請理賠，藉由這些數位體驗設計向Z世代傳達保險的價值。

即日起至9月4日前，只要上傳糗照並完成指定分享步驟，就有機會抽中Gogoro S2、星巴克與威秀電影票兌換券等超狂豪禮，還有各種琳瑯滿目、意想不到的好事花生險陸續推出中，好奇「虛擬保險館」葫蘆裡賣什麼藥，保險還能怎麼創意玩，趕快加入網投會員上站瞧瞧。
 

【虛擬保險館】https://reurl.cc/kdDZy3

關鍵字

虛擬保險館 富邦人壽 社群遊戲

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