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爸爸想要的其實你不知道　父親節送對好禮孝親就看這裡！

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-06 19:00:00update2020-08-07 10:21:46

▲震旦通訊23週年慶恰逢父親節，推出夏普家電買一送一等優惠，聰明的消費者，可得把握機會了。（圖／震旦通訊提供）
▲震旦通訊23週年慶恰逢父親節，推出夏普家電買一送一等優惠，聰明的消費者，可得把握機會了。（圖／震旦通訊提供）

「今年可以不要再送刮鬍刀了嗎？」爸爸內心深處的吶喊，子女們聽到了嗎？

一年一度的父親節即將到來，震旦通訊自1日開始，在臉書粉專舉辦父親節特別活動，邀請粉絲爸爸們留言告訴大家，那些年收到最啼笑皆非、不忍苛責、黑人問號、傻眼貓咪的「好」禮物；留言者只要上傳禮物照片與收到時的感受，就有機會獲得價值8888元的購物金。

▲震旦通訊為父親發聲
▲震旦通訊為父親發聲 :「今年可以不要再送刮鬍刀了嗎？」，引起網友熱烈回應。（圖／震旦通訊提供）
該活動截至6日上午為止，已吸引超過2千位網友按讚，更有超過400人留言。在留言當中，包含不少令人「黑人問號」的父親節禮物，例如燈泡、包著滿滿零食的花束等，甚至還有一隻貓也被當成禮物；不過，絕大多數的民眾都是帶著爸爸出外遊玩、吃頓大餐，另外也有一部份的人送出紅包；值得注意的是，有一位父輩網友收到女兒親手做的卡片，模樣相當可愛，但是卡片上的父親卻變成紅頭髮，令人啼笑皆非。

▲一名網友留言父親節收到一隻螢幕破裂的iPhone，爸爸表示：要我自己去修嗎？（圖／資料照片）
▲一名網友留言父親節收到一隻螢幕破裂的iPhone，爸爸表示：要我自己去修嗎？（圖／資料照片）

除了粉專活動送購物金外，震旦通訊23週年慶恰逢父親節，誓言要讓爸爸們笑開懷，推出購買SHARP大尺寸液晶顯示器即加贈夏普藍牙家庭劇院揚聲器 ; 多款夏普清淨機與其他指定家電皆享買一送一優惠， 購買指定品項後再到夏普官網登錄，還加碼送最高價值2千元的凱撒、老爺、雲朗等知名飯店食宿券！

新一代的爸爸除了家電外，最需要的就是每天都要用到的手機！消費者只要到震旦通訊門市，就能免費體驗夏普最新AQUOS R5G手機，享受新時代5G飆速快感。週年慶期間購買AQUOS R5G手機，就能獲得包含行動電源、R5G透明殼、R5G螢幕保護貼等的專屬大禮包，同時亦能享登錄發票送最高價值2千元的知名飯店食宿券。

▲震旦通訊目前開放七家門市體驗5G手機
▲震旦通訊目前開放七家門市體驗5G手機 : 北投光明店/基隆義二店/世貿旗艦店/新市中正店/台南西門二店/台南小北店/岡山岡山店。其他門市未來也將陸續開放。（圖／資料照片）
在體驗5G網路後，覺得心癢難耐嗎？門市現場還能體驗門號帳單健診，由門市人員分析個人資費使用狀況後，推薦各大電信最適合顧客的5G方案。如果仍不確定自己是否適合5G網路，仍然能獲得最適合的4G方案推薦，通常健診後找到好資費，最高省下萬元都不是問題，今年孝親費肯定是有著落了！

震旦通訊23週年慶線上DM : https://bit.ly/31kCKTb 震旦通訊Facebook粉絲團 : https://www.facebook.com/auroratelecom/ 震旦通訊LINE官方帳號 : https://bit.ly/2zA3XXH

關鍵字

父親節 震旦通訊 孝親

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