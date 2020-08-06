爸爸想要的其實你不知道　父親節送對好禮孝親就看這裡！

「今年可以不要再送刮鬍刀了嗎？」爸爸內心深處的吶喊，子女們聽到了嗎？





一年一度的父親節即將到來，震旦通訊自1日開始，在臉書粉專舉辦父親節特別活動，邀請粉絲爸爸們留言告訴大家，那些年收到最啼笑皆非、不忍苛責、黑人問號、傻眼貓咪的「好」禮物；留言者只要上傳禮物照片與收到時的感受，就有機會獲得價值8888元的購物金。



▲震旦通訊為父親發聲 :「今年可以不要再送刮鬍刀了嗎？」，引起網友熱烈回應。（圖／震旦通訊提供） 該活動截至6日上午為止，已吸引超過2千位網友按讚，更有超過400人留言。在留言當中，包含不少令人「黑人問號」的父親節禮物，例如燈泡、包著滿滿零食的花束等，甚至還有一隻貓也被當成禮物；不過，絕大多數的民眾都是帶著爸爸出外遊玩、吃頓大餐，另外也有一部份的人送出紅包；值得注意的是，有一位父輩網友收到女兒親手做的卡片，模樣相當可愛，但是卡片上的父親卻變成紅頭髮，令人啼笑皆非。



▲一名網友留言父親節收到一隻螢幕破裂的iPhone，爸爸表示：要我自己去修嗎？（圖／資料照片）

除了粉專活動送購物金外，震旦通訊23週年慶恰逢父親節，誓言要讓爸爸們笑開懷，推出購買SHARP大尺寸液晶顯示器即加贈夏普藍牙家庭劇院揚聲器 ; 多款夏普清淨機與其他指定家電皆享買一送一優惠， 購買指定品項後再到夏普官網登錄，還加碼送最高價值2千元的凱撒、老爺、雲朗等知名飯店食宿券！





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