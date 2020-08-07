網搜「爸氣」贈禮首選！百年刮鬍品牌限定酷黑賣到缺貨

實際網搜各大品牌刮鬍刀，有一款商品在父親節檔期狂銷熱賣，數度顯示售完緊急補貨中，而有網友發現，好不容易等到有庫存，下單時又快速秒殺，品牌粉絲專頁小編才又緊急回報「將會盡快補貨」。
這款熱銷的包裝是百年刮鬍品牌吉列Gillette 旗下極受好評的無感 Proglide刮鬍刀全新推出「酷黑限量版」。進一步起底背後原因，發現這款刮鬍刀設計曾獲2019年GQ男士保養大賞，質感而不貴的包裝，難怪成為網友們熱選贈禮首選。
這不僅是該品牌首次推出限定且限量的酷黑色，根據網評也是吉列最有人氣的刮鬍刀系列之一，使用獨家「旋轉刀頭科技」，主打更貼合臉部輪廓，刮鬍不卡卡！還有5層超薄刀片可以刮得乾淨又不易刮傷。
這次限量套裝還限時加贈磁吸刀座，以後只要買刀頭補充包，超有質感的刮鬍刀和刀座就可以一直使用下去！
2020年吉列 Gillette推出限量 「無感 Proglide 限量版刮鬍刀」陸續在各大實體、網路通路補貨上架。線上如果搶不到，也可以到附近的屈臣氏、家樂福等實體通路購入。酷黑限定色刮鬍刀加只送不賣的磁吸刀座，又帥又實用的設計不僅該搶一組給老爸，自己也應該入手。有搶到貨的消費者，不僅可以臉上增光，也能告別亂糟糟的浴室，用小小花費獲得生活品味，讓自己與浴室空間煥然一新。
吉列台灣： https://www.gillette.com.tw/zh-tw 線上通路： Momo https://lihi1.com/loPlR Pchome https://lihi1.com/2cBUg