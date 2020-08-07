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網搜「爸氣」贈禮首選！百年刮鬍品牌限定酷黑賣到缺貨

生活中心／綜合報導
calendar_today2020-08-07 18:00:00

▲小資族鎖定高CP值的質感刮鬍刀，不僅讓爸爸臉上增光，還能提升衛浴空間品味。（圖／shutterstock）
▲小資族鎖定高CP值的質感刮鬍刀，不僅讓爸爸臉上增光，還能提升衛浴空間品味。（圖／shutterstock）
近來網路上對於父親節禮物的討論聲量飆高，各類3C產品價格激戰 ，許多小資族鎖定CP值，想要給爸爸最超值的「爸氣」好禮，其中實用又有質感的刮鬍刀是不少子女們的首選，但要怎麼選才能讓爸爸面子、裡子都到位呢？

實際網搜各大品牌刮鬍刀，有一款商品在父親節檔期狂銷熱賣，數度顯示售完緊急補貨中，而有網友發現，好不容易等到有庫存，下單時又快速秒殺，品牌粉絲專頁小編才又緊急回報「將會盡快補貨」。

▲吉列Gillette無感
▲吉列Gillette無感 Proglide刮鬍刀「酷黑限量版」默默的在父親節檔期狂銷熱賣，已顯示售完緊急補貨中。（圖／資料照片）
這款熱銷的包裝是百年刮鬍品牌吉列Gillette 旗下極受好評的無感 Proglide刮鬍刀全新推出「酷黑限量版」。進一步起底背後原因，發現這款刮鬍刀設計曾獲2019年GQ男士保養大賞，質感而不貴的包裝，難怪成為網友們熱選贈禮首選。

▲吉列無感
▲吉列無感 Proglide刮鬍刀不但推出酷黑限量版，更加贈期間限定的磁吸刀座。（圖／資料照片）
 

這不僅是該品牌首次推出限定且限量的酷黑色，根據網評也是吉列最有人氣的刮鬍刀系列之一，使用獨家「旋轉刀頭科技」，主打更貼合臉部輪廓，刮鬍不卡卡！還有5層超薄刀片可以刮得乾淨又不易刮傷。

這次限量套裝還限時加贈磁吸刀座，以後只要買刀頭補充包，超有質感的刮鬍刀和刀座就可以一直使用下去！

2020年吉列 Gillette推出限量 「無感 Proglide 限量版刮鬍刀」陸續在各大實體、網路通路補貨上架。線上如果搶不到，也可以到附近的屈臣氏、家樂福等實體通路購入。酷黑限定色刮鬍刀加只送不賣的磁吸刀座，又帥又實用的設計不僅該搶一組給老爸，自己也應該入手。有搶到貨的消費者，不僅可以臉上增光，也能告別亂糟糟的浴室，用小小花費獲得生活品味，讓自己與浴室空間煥然一新。

吉列台灣： https://www.gillette.com.tw/zh-tw 線上通路： Momo https://lihi1.com/loPlR Pchome https://lihi1.com/2cBUg

關鍵字

父親節 刮鬍刀 吉列

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