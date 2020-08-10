出門江湖走　高級車要有！「訂閱式租賃」省錢方便免養車

越來越多青年創業當老闆，出門江湖趴趴走，怎能不配一台高級車代步！不過，老闆們可能心裡都在吶喊：「錢都拿去投資創業了，哪還有多餘的閒錢買好車？」為了讓更多創業青年也能輕鬆升級，和運推出中古車訂閱式租賃服務，不僅免頭期款、免保證金，每個月只要24,000元起，就能把LEXUS高級車開回家！這樣的月租金價格，短租只能開小小的TOYOTA VIOS十天，但是改用中古車訂閱式租賃，LEXUS高級車就是你的自用車！





大家都知道開高級車的好處，不僅為了舒適安全，整體質感與駕駛操控性上，更是讓開過的人大喊「回不去了」，擁有一台高級車，絕對是所有車主心中的夢想。只是新車價格太貴，想買中古車，又擔心遇上事故車、泡水車的問題；再者，高級車的保險及養車成本也比較高，買車之後還有許多後續開銷，這些顧慮往往都讓許多車主為之卻步。





和運所推出的「訂閱式長租服務」，就像是提供高級車長期試駕一樣，只要按月支付租金，就能用小錢就開好車，所有車輛皆通過HAA三大保證(無泡水、無重大事故、無車身引擎號碼變造)，安全無虞、有保障。在租賃期間，車子的大小雜事，包括各種保險（含乙式車體險、車體免追償、竊盜險、第三人責任險、乘客險、駕駛人責任險、竊盜免折舊）、牌燃稅費繳納、定期保養維修等，皆有和運專屬服務管家一手包辦，甚至在維修保養期間，免費提供代步車輛，免去車主照顧養車的煩惱。



▲免去車主照顧養車的煩惱（圖／和運租車官網）

除此之外，合約租期彈性(12、36、48期)，可依照個人需求，挑選適合的租約，滿期時，還可以換車新租。車主若是跟這台車已經培養出革命情感來，合約期滿後，無論想要原車續租，或是直接購回，正式成為家中一份子。若以公司法人名號租賃，還能節稅，對於開創事業的老闆們來說，無疑是兼顧裡子與面子的最佳選擇。





隨著訂閱經濟當道，以使用權取代擁有權的消費觀念，大大降低了駕駛高級車的門檻，只要每個月以少少的開銷，就能輕鬆開著高級轎車到處趴趴走，談生意更有架式，省下來的錢，還能讓老闆們更放心開創事業，一圓高級車車主的夢想，透過訂閱式租賃，變得更容易實現了。





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