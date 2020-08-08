平凡生活絕非理所當然！穩定日常　線形藝術展撫慰人心

對於生活，是否覺得有許多的不確定？面對變化無常的2020年，我們才深深體悟到，當日常生活不再是理所當然，原來，簡單其實也很不簡單，而且如此得來不易。生活難免辛苦不甚完美，但日常裡總有些人事物，值得我們珍惜，那些平凡的點點滴滴，累積成生命的溫度與厚度，也讓人擁有面對不確定的穩定力量，得以繼續邁步向前。



▲廟宇，對無常來臨，閉上眼睛，誠摯祈禱，想像你的心願將隨這縷輕煙直達天梯。（圖／資料照片）





能源串接領導品牌大亞集團，歡慶65周年，自8月8日起，在華山1914文化創意產業園區推出《STEADY POWER穩定日常》線形藝術展，以「穩定日常」為題，訴說每個理所當然的日常，看似平凡微小，卻給人一股面對不確定的力量；這些力量背後，有著大亞集團默默配送穩定能源、撐起每日生活電力所需的正常運作，將便利與穩定的幸福持續傳遞到每家每戶。此次展覽更請到金工藝術家李昕，以電線電纜纜芯為主要材質，纏繞出一個個撫慰人心的線形藝術作品，將這股穩定而溫柔的力量具體呈現眼前。





李昕曾獲德國紅點設計獎、法國巴黎世界藝術博覽會珠寶設計類銀牌等大獎，專長為細膩多變的金屬藝術創作。這次與大亞集團合作，利用電線電纜纜芯的銅線，以「成長概念」纏繞大樹為中心，創作出綿延而出的五座日常生活場景 — 虱目魚粥攤、餐桌、火車、廟宇與燈塔。透過光線與長達3367公尺、約6座101的銅線線條的交織流動，與一段段貼近你我故事的動人敘述，五個場景各自擁有不同穩定的力量，觸動觀賞者心底的共鳴。





李昕說，電線電纜是能源傳承的串接者，而創作則是文化意象傳承的媒介。這是她第一次接觸到這樣的材質，原以為只是單純的銅線，沒想到其實是20條交纏在一起膠合的銅纜芯，每次截斷尾端就會散開，必須重新熔接，加上銅線較軟，一不注意就容易移動變形，困難度比想像中高出許多，甚至其他藝術家看到這樣的纜芯，也大呼「這太難了吧」。她甚至研究出刻意留下三、四條細銅線，來「抓住」其他電線電纜的特殊纏繞技法，對於這樣的挑戰，她表示:「能夠有這個機會嘗試到不同材質創作，激發出更多新的想法與創意，對我來說，是非常令人興奮的。」



▲李昕說，電線電纜是能源傳承的串接者，而創作則是文化意象傳承的媒介。 她表示:「能夠有這個機會嚐試到不同材質創作，激發出更多新的想法與創意，對我來說，是非常令人興奮的。」（圖／資料照片）





展品以類似素描的方式，利用黑色架構鋼線與電線電纜纜芯銅線的纏繞，透過重疊的線條，呈現出立體的空間感。李昕希望參觀者可以先靠近作品，仔細觀察線條本身的力道，再慢慢退後看到整個輪廓，感受那股從凝聚到擴散的力道。她回憶起完工的那一天，整個團隊圍著大樹，沒有人說話，只聽得到電風扇旋轉的聲音與自己的心跳，她語帶激動地說:「那一刻，交織著汗水與成就感，每個人都感受到這股無形而穩定的力量，我真的非常感動。」





大亞電纜65年來深耕台灣，其電線電纜提供台灣公共建設、工廠、商店及一般民生用住宅，穩定而不間斷的能源傳輸及轉換，使人們得以生活無後顧之憂，從中獲得持續前進的動力。這股無形的穩定力量，在李昕的作品呈現下，顯得更加具體化而更有感。





大亞集團65週年《STEADY POWER穩定日常》線形藝術展 展覽日期：2020/8/8 (六) - 2020/8/16 (日) 10:00-18:00 (免費入場) 展覽地點：華山1914文化創意產業園區 紅磚區西5館 現場觀展打卡，即可獲得限量精裝明信片組(6入)兌完為止