考郵局15年僅拿45K！新鮮人吐「辛酸內幕」：鐵飯碗發霉

出社會工作前，台灣有不少人就已經嚮往著能夠在職場上得到一份穩定、薪資優渥且有成長空間的工作，也因此公務員成為許多人在大學畢業前後就積極準備應考的出路之一。不過近日就有一名考上郵局的新鮮人點出，現在郵局新制人員的待遇和「過去老總局時代差多了」，話題引發眾人討論。

日前一位考上郵局的公務員在Dcard上分享自己在郵局的經歷，他提到自己因為年紀太輕，起薪比起其他資深同事還要少很多，但工作業務量卻不符合待遇的多，原PO也舉例資深員工的行為，表示「不給加班費要『下班自願』去學新的業務 ，幾乎都叫新人去；處理複雜繼承就說年紀大不會做推給新人；遇到提一大包硬幣的，就尿遁讓新人按號；被客訴業務不熟？無所謂！要排週六去大局加班？就說有家庭生活」。

而提到郵局這個台灣人眼中「鐵飯碗」的工作，他也分享其實大家都以為郵局內工作有「穩定、固定上下班」的優點，事實上以工作環境而言並不穩定，必須按照安排跑到其他郵局「抵休」，而工作時間更是因為來郵局的客人不會準時離開，所以得跟著加班，薪資更是

做

▲原PO表示郵局其實不如大家所想那麼輕鬆。（圖／翻攝自Dcard）

文末，原PO也無奈表示「最近三倍券做到手腕扭傷，要吃止痛藥和肌肉鬆弛劑」，他也奉勸不少新鮮人要想清楚再投身進入準備考試的階段。消息一出就有不少也曾花費大量心血最後考上郵局的網友認同「深有同感，薪水真的跟轉調差了一大截，而且連職務加給都沒有」、「

」。（編輯：楊智傑）