考郵局15年僅拿45K！新鮮人吐「辛酸內幕」：鐵飯碗發霉

日前一位考上郵局的公務員在Dcard上分享自己在郵局的經歷，他提到自己因為年紀太輕，起薪比起其他資深同事還要少很多，但工作業務量卻不符合待遇的多，原PO也舉例資深員工的行為，表示「不給加班費要『下班自願』去學新的業務 ，幾乎都叫新人去；處理複雜繼承就說年紀大不會做推給新人；遇到提一大包硬幣的，就尿遁讓新人按號；被客訴業務不熟？無所謂！要排週六去大局加班？就說有家庭生活」。
而提到郵局這個台灣人眼中「鐵飯碗」的工作，他也分享其實大家都以為郵局內工作有「穩定、固定上下班」的優點，事實上以工作環境而言並不穩定，必須按照安排跑到其他郵局「抵休」，而工作時間更是因為來郵局的客人不會準時離開，所以得跟著加班，薪資更是做到十五年後才有機會達到45k以上，原PO還強調這還只是「同一間公司同份工作職位的起薪喔」。
文末，原PO也無奈表示「最近三倍券做到手腕扭傷，要吃止痛藥和肌肉鬆弛劑」，他也奉勸不少新鮮人要想清楚再投身進入準備考試的階段。消息一出就有不少也曾花費大量心血最後考上郵局的網友認同「深有同感，薪水真的跟轉調差了一大截，而且連職務加給都沒有」、「要知道的是郵飯其實沒有想像中好吃，運氣差一點的，你會發現你碗中的飯已經發霉了」。（編輯：楊智傑）