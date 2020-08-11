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男買鯡魚罐頭！氣味如「臭蛋＋魚內臟」　他吃一口秒變臉

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 17:26:48

▲鯡魚罐頭是NHK節目公認世界最臭的食物，攝影師吳穩舟買來開箱後的心得，讓不少網友直呼「真是勇者」。（合成圖／取自Wu Wolfgone臉書）
▲鯡魚罐頭是NHK節目公認世界最臭的食物，攝影師吳穩舟買來開箱後的心得，讓不少網友直呼「真是勇者」。（合成圖／取自Wu Wolfgone臉書）
美食除了外型、口味讓人食指大動之外，本身的香味更是能刺激人體引發食慾的關鍵，但有些美食卻是以「異味」來吸引人類，像是台灣知名的夜市小吃臭豆腐就是不少民眾愛不釋手。近日攝影師吳穩舟就買了號稱「舉世公認最臭的食物」－鯡魚罐頭當作生日禮物，甚至勇敢的開箱試吃，這份實驗精神換來的結果在臉書曝光後，也立刻造成轟動，引起眾人討論。

吳穩舟在臉書撰文提到，鯡魚罐頭曾在日本NHK節目以儀器測量後排行最臭的食物第一，臭味數值高達8070 Au，而臭豆腐臭味數值僅420 Au，在十大世界最臭食物僅排行第九，鯡魚罐頭因此「臭名遠播」。除了許多場所明文規定嚴禁食用，航空公司也不會允許攜帶鯡魚罐頭上飛機，正是因為它便於攜帶、一摔就爆、涵蓋範圍廣、持續性又強的特性，這也讓他直言「歸類在生化武器一點都不為過」。

▲（合成圖／取自Wu
▲吳穩舟提到鯡魚罐頭真正的破壞力來自於罐裡的汁液，只要沾黏到衣服或毛髮，那味道怎洗都洗不掉。（圖／取自Wu Wolfgone臉書）
因此，他也形容自己在開罐頭的過程「如同拆除爆裂物」，只是更可怕的還在後頭，一打開鯡魚罐頭，吳穩舟就聞到濃厚的氣味，他形容「它的臭味是有層次的綜合體，一開始噴發出來的是很強烈的臭雞蛋味，中層的氣味如同釣蝦用的醃漬魚內臟加上緊身牛仔褲裡養的陳年白帶魚」，而一吃下去更是頓時覺得滿口死鹹，「回甘的口感像是垃圾車壓縮機噴出來的餿水味」。

▲（合成圖／取自Wu
▲他指出鯡魚罐頭跳過高溫滅菌直接封裝，魚肉會持續在罐內發酵。（圖／取自Wu Wolfgone臉書）
吳穩舟也表示自己原認為對於各種飲食文化的接受度極高，這罐裝的鯡魚應該不算太難。殊不知鯡魚罐頭的層級，結果卻大相逕庭，他以電影《全面啟動》形容「假設臭豆腐的臭是夢境的第一層，鯡魚罐頭則是臭到很難再醒來的第七層」，同時也直言「敢吃的其實還不錯吃，像醃製過生魚片，切片配一口洋蔥一口酸黃瓜」，但對於鯡魚罐頭的「殺傷力」他則總結「我可以確認這是武器」。

這篇「勇者鬥鯡魚」的文章一曝光，立刻吸引超過千人分享，不少網友就留言「感謝勇士以身試毒XD」、「形容的真是太生動了，完全滅絕了我想試吃一口的衝動」，不過也有曾吃過的網友回覆「我去北歐吃過之後.....在當地8天，三餐必吃」、「配馬鈴薯﹑生洋蔥﹑蛋黃醬一起夾在麵包吃，臭味沒有那麼強烈。如果可以接受那種發酵風味其實還可以」。果然「臭」這個形容詞因眾人感受而界定有所不同，留言當中反而也有不少人因為這篇文章興起了想試試看的念頭。（編輯：楊智傑）

關鍵字

生化武器 鯡魚罐頭 臭豆腐 最臭食物 吳穩舟

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