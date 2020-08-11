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農業創新育成中心聯合發表成果　14家廠商獲頒畢業證書

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-11 19:47:53

▲農委會今（11）日舉辦「農業創新育成中心聯合畢業成果發表會」，由副主委陳駿季親自頒發14家廠商育成畢業證書。（圖／農委會提供）
▲農委會今（11）日舉辦「農業創新育成中心聯合畢業成果發表會」，由副主委陳駿季親自頒發14家廠商育成畢業證書。（圖／農委會提供）
行政院農業委員會今（11）日舉辦「農業創新育成中心聯合畢業成果發表會」，由農委會副主委陳駿季親自頒發14家廠商育成畢業證書。陳駿季於致詞時特別指出，業者在創新研發領域的努力，建立農委會在育成各領域的成功典範；台灣農企業可善加利用該會4所1院綜合型「農業創新育成中心」相關資源，共同打造臺灣台企業創新科技，發揮台灣新農業價值與特色。

農委會說明，農業創新育成中心迄今已累積培育輔導159家廠商，去年度新進駐育成廠商高達21家，單年度促進增投資金額超過1.6億元，促進就業人數計107人。

除專業技術育成項目外，育成中心也積極協助育成廠商妥善運用政府資源，並協助廠商申請國家級獎項。農委會舉例，鍠麟機械有限公司進駐農試所，開發出農產品高效自動秤量系統，操作簡便且維護方便，提高工作效率3倍以上，公司在創新研發與經營優異表現，也獲頒「2019科技農企業菁創獎-創新研發類」。

農委會指出，台灣鹿茸生物科技股份有限公司由傳統鹿農轉型後進駐畜試所，進行鹿茸萃取液在傷口修復試驗研究，建立鹿茸保養品原料製程並開發鹿骨膠、鹿茸益生菌等優質產品，運用科技導入突破困境，開創鹿產業新契機，去年營業額近1000萬元，並榮獲「2019科技農企業菁創獎-科技應用類」。

農委會再舉例，峰漁股份有限公司進駐農科院，由農科院引介高階研發人才強化研發實力，並盤點公司企業體質提供專案輔導，以提升公司管理與技術整合能力，另協助進行國際化布局，增加國際鏈結資源能力，拓展新通路，進駐期間營業額成長2倍，公司持續成長。

農委會進一步表示，今年畢業離駐14家企業規模及培育輔導內容均不相同，透過舉辦畢業典禮，將離駐廠商成功經驗分享給勇於創新、尋求突破的中小微型農企業；農業創新育成中心將持續扮演最佳後盾，促成廠商提高研發效率，加速研發成果商品化，更進一步強化國際合作資源鍵結及引進創投資金，增進企業營運效益，共創農業科技產業新藍海。

關鍵字

農業創新育成中心 鹿茸 農委會 陳駿季 農企業

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