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全台53櫃硝酸銨儲放港口　港務公司：台中港28櫃最多

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-12 16:47:27update2020-08-12 16:47:32

▲日前黎巴嫩貝魯特港口倉庫發生大爆炸，引起爆炸的關鍵是儲藏於港口倉庫長達 6 年，總重約 2,750 噸的硝酸銨（圖／翻攝自 Gulf News ）
▲日前黎巴嫩貝魯特港口倉庫發生大爆炸，引起爆炸的關鍵是儲藏於港口倉庫長達 6 年，總重約 2,750 噸的硝酸銨（圖／翻攝自 Gulf News ）
日前黎巴嫩貝魯特港口倉庫發生大爆炸，引起爆炸的關鍵是儲藏於港口倉庫長達 6 年，總重約 2,750 噸的硝酸銨。台灣港務公司盤點國內港口，截至 8 月 6 日共計 53 個貨櫃分別儲放於基隆港、台中港、高雄港，其中以台中港儲放最多，共 28 個貨櫃，基隆港及高雄港則分別儲放 11 、 14 個貨櫃，另外也發現廠區平面圖未及時更新、現場危險物品專區標字及標線模糊等缺失。

港務公司表示，經盤點港區進儲硝酸銨，截至 8 月 6 日共計 53 個貨櫃，包含基隆港 11 個貨櫃，分別於西 18 號碼頭 6 個、西 19 號碼頭 2 個、西 25 號碼頭 3 格；台中港 28 個貨櫃，儲放於 34 號碼頭；高雄港 14 個貨櫃，分別於 108 號碼頭 7 個、 70 號碼頭 7 個。

港務公司指出，硝酸銨是一種危險的化學物質，在農業上可以用於生產肥料；在工業上則是炸藥的原料之一，不論是採礦或是拆除建築物時都能使用，必須儲存在緊閉、乾燥、避免受到光的照射、遠離可燃物，火源與熱源。

港務公司說明，硝酸銨於國際海運危險品準則為第 5.1 類，非屬商港法所列需 24 小時運離港區之「高度危險品」，不過貨主若未在一定時間內搬離，將會對貨主收取租金，如遇被置之不理貨櫃，港務公司也會介入了解。

港務公司說，另外也發現廠區相關督導缺失，包含廠區平面圖（含危險物品儲放區域）未及時更新、現場危險物品專區標字及標線模糊、危險物品隔離距離不足、消防設施改善及加強教育訓練等，航港局均要求業者限期或立即改善。

港務公司強調，為強化港區安全，已要求高度危險性的危險物品卸船後應立即運離港區，最遲不得於 24 小時離港，違者處 10 萬至 50 萬元以下罰鍰。

關鍵字

台中港 黎巴嫩 爆炸 硝酸銨 基隆港

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