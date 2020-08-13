女嘆公司規定沒道理！不做就「扣薪」　網一看：怪怪的

該名網友在PTT以「大家在職場也有遇到這些事嗎」為題，表示是代替朋友發文，因為朋友和店裡的妹妹聊天的時候，聊到公司規定，只要公司有在Instagram上發文一律都要按讚，否則「當天」獎金要扣掉，即便員工當天休假也不例外。
他還補充，假如當天本來就沒有業績獎金，那就下一次有獎金時再扣，而本薪大約27K，靠獎金可以達到近40K，原PO朋友就問「不覺得不合理嗎？」，還有一堆扣獎金的規定，例如忘記關燈、沒有拿水杯給主管、忘記收主管水杯、帶錯客人和上錯餐點等，只要發生一次，當天獎金直接飛走。
但是對方卻認為畢竟當初就知道規定，所以覺得合理。原PO朋友也提及，這份工作本身就蠻忙蠻累的，只有偶爾會稍微閒下來，「雖然我的職位跟這些事情沒有關係，但看過他們貼在牆上的細項，覺得老闆也太惡意，當然不爽可以不要做，但想問大家這種規定合理嗎？」。
貼文一出，網友們紛紛留言，「只聽過八大會一直因為各種理由被扣薪，沒聽過一般企業這樣的」、「那像我這種沒IG的人不能按讚怎麼辦？」、「當然不合理啊，瞎爆了」、「聽起來有點像八大」、「不合理阿，這樣怪怪的欸」；但也有網友認為「很多主管怕PO文沒有讚很丟臉啊，尤其服務業和餐飲業」、「一般企業也會啊！台灣慣老闆不意外」。（編輯：郭佩蓉）