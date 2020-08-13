中國交通水準完勝台灣？眾人揭「暗黑真相」：上路就知道

該名網友在PTT以「大陸的交通水平怎樣？」為題，表示台灣的交通十分惡劣，像是有些民代會關說銷單，或是近日有立委說要廢除個人檢舉，「那麼對岸那麼強大，十年內將超過美國，他們的交通好嗎？」。
貼文一出，引起許多網友熱議，「爛死了，只比台灣好一點」、「高鐵可以，其他不行。動車也別去擠」、「開車很可怕，比台北還可怕」、「紅燈能右轉，喇叭按不用錢，超亂」、「除了一線城市以外都很恐怖，重點是大家感覺都不要命，好像不違規會死一樣，行人也沒在怕的，變線也沒在打燈的，直接硬切逼你讓他」。
但也有網友表示「到處都是人行道，深圳的話，汽車還會禮讓行人，大多有專門的右轉車道(不用等紅燈)，行人庇護島，只談交通規劃的話，我覺得比台灣好上不少, 素質的話就看地點，罰很重的城市就比較乖」、「上海的話還行，也會禮讓行人，也比較沒人敢違停，但也僅限市區，郊區一點跟其他二三線城市就是笑話了，在高速公路上迴轉的都看過」、「在煙台，每個紅綠燈上面都有監視器，所以大部分都還是很守規矩，不過開車真的都沒在讓的，巷道就直接衝出來，變換車道就直接切你前面」、「杭州城區真的超讚」。
綜合網友留言，中國的交通大致上來講，只有一線城市較佳，因為紅綠燈上的監視器、高額罰鍰等，使部分駕駛都還算守規矩，也比較沒人敢違停，也幾乎都會禮讓行人，交通規劃也比台灣還要好，可是也是要看地點；只不過二三線城市就不同了，駕駛及行人都沒在讓步，變線不打燈，直接硬切逼讓也都是家常便飯。（編輯：郭佩蓉）