解密這款口味　風靡四十年的秘訣

早餐是一天活力的來源，也是讓大腦充電的第一餐，除了燒餅油條、蛋餅蘿蔔糕等，「早餐吃麵包」當然也是常見的選擇之一。你知道榮登臺灣人心目中的經典口味是什麼嗎?答案就是「菠蘿麵包」！





隨機街訪男女老少，不難發現大家記憶中的味道，最經典的麵包美味代表首選都是它。「我覺得最經典、最簡單的菠蘿麵包最好吃！」、「我可以每天都吃菠蘿麵包，不喜歡其他有夾餡料的，經典的原味真的最百吃不膩！」、「小時候爸爸都買麵包店賣最好的口味給我吃，就這樣從小吃到大，所以我最喜歡菠蘿麵包！」。



