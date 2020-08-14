NOW早報／假MIT口罩怎分辨？藥師曝「3大關鍵」：勿迷思

全球新冠肺炎疫情仍未趨緩，台灣近期新增不少境外移入的案例，不過日前關務署查獲不少產地非台灣，卻偽裝成「MADE IN TAIWAN」的假口罩，讓購買民眾憂心恐不慎購入。對此，台北開業藥師沈采穎與台灣藥品行銷暨管理協會就公開關鍵辨別方式。
綜合媒體報導，台北開業藥師沈采穎與台灣藥品行銷暨管理協會（TPMMA）召開記者會，解釋辨別真假MIT口罩的方式包含以下幾個要點：
一、口罩一定要有「外盒」，沒有外包裝的口罩容易標示不明確，看不出來是真假口罩。不過也因為實名制關係，不少社區藥局會自行分裝口罩，沈采穎也希望，政府能趁現在疫情較不緊張時，讓工廠調整包裝、產線，在源頭就先分裝好。
二、口罩外盒上應該要有通關密碼「CNS14774」，該標章表示該口罩是通過國家認證的「醫療級口罩」，另外像防蟎口罩則是寫著「CNS18590」，口罩外盒上也必須要有「製作日期及批號」以及廠商名稱、住址、電話號碼等資訊。沈采穎還說，民眾不要迷思Made In Taiwan鋼印，因為此鋼印不代表細菌過濾率，且可仿造。
三、最後則是通路部分，醫用口罩則屬於醫療器材，僅能在有藥商登記的藥局、超商等才可販售，千萬不要在臉書或其他不明通路購買，就不用擔心買到假貨。
今日天氣／各地高溫炎熱 低氣壓影響局部有雨
目前在琉球南方海面有一低氣壓，朝西往台灣附近靠近，今（14）日受到這低壓影響，天氣較不穩定，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區午後雷雨範圍也會增加，降雨時間可能持續至晚上，要留意短時強降雨，有局部大雨發生的機率，出門記得攜帶雨具；氣溫方面，各地高溫普遍在32至35度，大台北盆地有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時還是相當悶熱。
美衛生部長才離開！共軍台海演習囂張嗆：警告台獨
繼日本前首相森喜朗、美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）相繼來台訪問後，捷克參院議長韋德齊(Milos Vystrcil)也將於本月底訪台。中國大陸軍方證實，在阿薩爾訪台期間，共軍曾在台灣對岸的舟山群島舉行3天的實彈演習。共軍發言人嗆說，軍演是「堅決回應台獨的分裂行為！」
韓國瑜臉書宣布為李眉蓁站台 陳其邁：「尊重！」
前高雄市長韓國瑜昨（13）日晚間在臉書宣布，14日的選前之夜，將現身幫國民黨高雄市長補選的候選人李眉蓁站台，並邀請所有支持我們的好朋友一同來現場；對此，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁則回應「尊重！」
行政院下修成年年齡 18歲「可自主結婚」最快2023年上路
行政院院會昨（13）日拍板通過《民法》部分條文修正草案，成年年齡從20歲下修為18歲，同時也將男女結婚的年齡統一為18歲。若將來立法院三讀通過之後，滿18歲成年的男女想結婚就結婚，不需再經法定代理人同意。新法最快可望在2023年上路。
Makiyo幫羅霈穎化妝 打扮前先做大體SPA
藝人羅霈穎3日家中猝死，享年59歲，她的好姊妹Makiyo昨（13日）表示，今天會幫羅姊大體化妝，寬姊（邱瓈寬）更交代，化妝前要幫羅做全身SPA。此外，羅霈穎原定8月6日預約打膠原蛋白，未料過世，醫美診所昨也特地送上膠原蛋白，屆時一併燒給她帶去天堂。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。