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新北文旦柚一日農遊體驗　伊貝特報名網即起報名

生活中心／綜合報導
calendar_today2020-08-14 13:00:00

▲今年文旦柚農遊體驗一日遊，以產地八里區為焦點。（圖／旅食樂提供）
▲今年文旦柚農遊體驗一日遊，以產地八里區為焦點。（圖／旅食樂提供）

文旦柚的季節即將來臨，今年新北市八里區農會舉辦文旦柚農遊體驗一日遊的遊程，將從8月22日「情人節幸福之旅」展開，緊接著還有8月29日及9月5日2梯次的「平安99豐收體驗之旅」、9月10日及9月12日2梯次的「幸福999、幸福文旦豐收之旅」，歡迎民眾踴躍上網報名參加。

今年文旦柚農遊體驗一日遊，以產地八里區為焦點，其中8月22日「情人節幸福之旅」以「雙雙對對」的夫妻、情人、前世情人(父女、母子)，希望都能夠兩人同行。另外各梯次則開放給一般民眾，每梯次參加人數為40人，每人優惠費用900元。

一日遊程內容相當豐富，「情人節幸福之旅」採果體驗會由兩人同人協力一起採摘心型文旦柚，包裝、互贈紀念以示「心心相印」。「平安99豐收體驗之旅」配合中元普渡及初一、十五，初二、十六敬神拜拜，將文旦柚成為最佳供品，現場體驗鮮果採收。「幸福999、幸福文旦豐收之旅」則是將八里幸福文旦柚成為中秋饋贈親友的最佳伴手禮。

▲情人節「柚惑套餐」。（圖／旅食樂提供）
▲情人節「柚惑套餐」。（圖／旅食樂提供）

五個梯次的一日遊同樣還能夠享用情人節「柚惑套餐」或「黃金柚惑合菜」，另外也安排文旦柚柚香果凍DIY製作，並且還有今年最新研發的周邊產品柚花細胞水噴霧、柚花細胞水保濕液將會曝光，行程中會參觀八里區義民廟、左岸砂雕公園觀賞砂雕展，前往渡船頭老街巡禮，全程都是以八里文旦柚為主題的輕旅行。

▲採果體驗一日農遊，每個梯次主辦單位還會贈送每人文旦柚神秘好禮。（圖／旅食樂提供）
▲採果體驗一日農遊，每個梯次主辦單位還會贈送每人文旦柚神秘好禮。（圖／旅食樂提供）

 

行程豐富，每個梯次主辦單位還會贈送每人文旦柚神秘好禮，名額有限。 報名可上伊貝特報名網： https://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=4519 或洽詢專線：(02)2311-2958

關鍵字

伊貝特 文旦柚 新北市

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