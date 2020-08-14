2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

黑松攜手金門酒廠，結合國際精品施華洛世奇水鑽，在 2020代表愛你愛的一年，特意選在七夕情人節前夕，推出全台第一支以愛為名的「情定晶世金門高粱酒」限量酒款，新品發表會上，特別將此送給今年正邁入15年「水晶婚」的李李仁與陶晶瑩夫妻作為賀禮，現場兩人對酒款愛不釋手，甜蜜互動放閃解密「情定晶世金門高粱酒」暗藏的設計巧思，一同見證經過時間考驗又富含紀念意義的2020年最強愛的信物。



▲陶晶瑩與李李仁在記者會上對「情定晶世金門高粱酒」上水鑽接近八心八箭的耀眼光芒，感到非常驚豔。（圖／NOWnews攝）

陶晶瑩一見到「情定晶世金門高粱酒」瓶蓋上鑲嵌的施華洛世奇25mm閃耀大水鑽，即開心地直誇「好美好耀眼！」也感性地分享，婚姻最重要的就是彼此信任，如同這顆超大水鑽般透明澄澈。這款限定酒氣質非凡，和以往看到的金門高粱酒非常不同，很有精品質感，瓶身設計也很別緻，晶透的造型會想到閃亮亮的水晶。而瓶身心形襯線和特殊容量520ml(我愛你)，更讓陶李兩人大讚愛意滿分。「情定晶世金門高粱酒」水鑽接近八心八箭的耀眼光芒，加上晶透瓶身與許多充滿祝福意涵的設計，意義深刻，跟兩人的水晶婚很契合，可見證愛的堅貞且別具紀念性。



▲陶李夫妻倆平時就會小酌金高，能夠得到「情定晶世金門高粱酒」這麼美又別具意義的紀念酒，非常興奮。（圖／NOWnews攝）

李李仁認為，婚姻就像是一趟公路旅行，一路上的酸甜苦辣，都與旅伴互相分享、扶持，就像這支「情定晶世金門高粱酒」一樣，採用了坑道窖藏999天以上陳高酒體特調，經過長年醇化後，初嚐微辛口感，但很快就轉換成一股柔順清雅，尾韻更帶有淡淡水梨、蘋果果香的甜美，這層次豐富的口感就如同兩人婚姻，點滴在心頭，回味起來特別美好。愛的酸甜苦辣與雋永都收在這款限定酒體裡，意義非凡，值得細細品味與珍藏。



陶晶瑩、李李仁夫妻倆還透露，平常就有一起喝酒小酌的習慣，金門高粱酒是兩人的心頭好，更是家中的必備酒款，無論在是冬天驅寒，還是夏天冰鎮後來一小杯都很適合。因此這次能夠盼到「情定晶世金門高粱酒」這麼美又別具意義的紀念酒，非常興奮，一定會在兩人結婚週年時共同舉杯慶祝。陶晶瑩更幽默地說：「夫妻間沒什麼難事，只要喝一口高粱(酒)，一切都可以解決的。」她認為夫妻倆一起喝杯金高，將心中的包袱與防備卸下，好好地彼此談心，是兩人非常珍貴且親密的時刻。



▲「情定晶世金門高粱酒」全球限量販售，每瓶皆有限量編號，適合送給重要的人或是收藏增值。（圖／NOWnews攝）

金門高粱酒採古法「純糧固態發酵」釀造，裝瓶後仍會持續醇化，越陳越香，極具增值潛力，一直以來都受到藏家們喜愛。在這充滿愛的2020年更值得擁有一瓶，從內到外滿是祝福的高質感限量酒款！2020年最強愛的信物「情定晶世金門高粱酒」，全球限量販售20,999瓶（愛你久久久），每瓶皆有限量編號，在這具特殊意義的一年，非常適合送給重要的人表達情意，收藏增值潛力也不容小覷。





即日起全台各大菸酒專賣店陸續販售，8月18日起，全台全家便利商店Fami Port預購，每組建議售價3,600元(實際價格以各通路為主)，售完為止。