🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

富邦人壽資產總額破5兆　致力追求成長、落實企業永續

生活中心／綜合報導
calendar_today2020-08-17 11:00:00

▲富邦人壽資產總額突破五兆元大關，財務穩健、經營績效等亮眼表現榮獲《世界金融雜誌》九度評比為「台灣最佳保險公司」殊榮。（圖／資料照片）
▲富邦人壽資產總額突破五兆元大關，財務穩健、經營績效等亮眼表現榮獲《世界金融雜誌》九度評比為「台灣最佳保險公司」殊榮。（圖／資料照片）

富邦人壽經營績效屢獲肯定，儘管總體經濟情勢動盪，憑藉穩健的財務體質、彈性的資金運用、多元的投資組合，合併總資產躍升突破5兆元大關、達5兆980億元，合併淨值則為4,263億元雙創歷史新高，進而帶動富邦金控創下金控歷史新高紀錄，為重要獲利引擎之ㄧ。該企業累積獲利動能強勁，透過精確的風險控管有效提升投資績效，2020年累計前7月稅後淨利高達331.47億元，較去年同期成長55%，不僅投資績效表現卓越，今年公司保費收入亦表現優異，累計1到7月新契約保費收入(FYP)為763億元，總保費收入達3,332億元。

富邦人壽董事長蔡明興表示，「企業永續」是公司利益與風險管理之間的關鍵核心，其實踐必須回歸本業職能，更應恪守遵循法令，並以當責作為連結各個層面、發揮企業影響力，進而擴大實質的正向循環；隨著市場與客戶規模逐漸壯大，深知企業規模愈大責任愈重，始終以穩健踏實的永續經營策略，搭配全方位金融保險服務，並因應民眾需求、外在環境迅速調整商品結構，致力追求卓越成長，帶給廣大客戶與投資人強大信任，以金融保險業典範為目標自我期許努力邁進。

永續經營、績效亮眼 總資產規模突破5兆再創里程碑

2020年全球局勢動盪且充滿不確定性，儘管時局變化莫測，富邦人壽以財務穩健、通路全面、商品多元等多項優勢，贏得全台逾460萬名保戶支持，並促使企業資產快速累積成長，逆勢中續寫里程碑，公司資產總額正式突破5兆元大關，財務體質穩健有助於公司資金運用靈活有彈性，不斷累積獲利動能，為2009年富邦人壽與安泰人壽剛合併時約5倍，財務實力雄厚穩健。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，身為民眾最堅強可靠的後盾與夥伴，使命以國民品牌為定位，秉持共好理念、精準掌握市場脈動，以客戶需求為服務導向，透過虛實通路、多元商品、公益行動等，提供民眾最完備的保險保障；同時，今年也連續榮獲多項國內外大獎，包括九度獲得《世界金融雜誌》（World Finance）「台灣最佳保險公司」，以及Brand Finance全球百大保險品牌－全台第一，亮眼的經營成果深獲各界肯定。

連獲多項國內外大獎肯定 台灣保險業領航標竿

該企業不僅勇奪多項國際大獎，亦連續三年獲保險品質獎「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」、「知名度最高」四項冠軍殊榮；深受財經系所畢業生一致青睞，連續十年蟬聯保險龍鳳獎冠軍，為學子最嚮往加入之首選企業。

面對成熟且競爭激烈的保險市場，該企業以經營績效表現、通路多元發展、數位科技服務、社會公益關懷等面向獲得評審肯定，兼顧創新商業模式和客戶策略導向，同時也致力於專業人才培育，積累出一股強勁的運營效能，不斷創造亮眼的經營績效，堪稱台灣保險業領航標竿，實踐共好、轉動正向的力量。

立足台灣市場用心深耕 保險服務與公益關懷走入城鄉

保險是愛與關懷的志業，發展保險本業之餘，積極守護失智高齡、倡議健康促進、推廣體育運動，並透過全台每個據點關懷在地、每位同仁推展保險服務，進而實踐友善好鄰居願景；富邦人壽為台灣首家結合保險本業，進行公益投資社會報酬分析(SROI)評估的保險公司，經專業計算分析，在地單位每投入1元，可創造高達11.61元的社會價值，展現企業持續穩健經營並時刻履行社會責任之承諾。

關鍵字

保險 富邦人壽 富邦金控

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽