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下半年由黑翻紅三生肖！職場工作運逆天成長

文/保庇NOW
calendar_today2020-08-17 22:00:00

▲三類生肖命格的人，在今年下半年極有可能工作運、事業運看漲，業績、收入逆天成長。（圖／shutterstock）
▲三類生肖命格的人，在今年下半年極有可能工作運、事業運看漲，業績、收入逆天成長。（圖／shutterstock）
今（2020）年真的是命運多舛的一年，除了天災、意外頻傳外，更爆發了新冠肺炎疫情，病毒肆虐全世界，時至今日仍未見趨緩之勢，甚至有新一波疫情蠢蠢欲動的態勢，全球確診、死亡人數仍不斷增加，經濟損失更是無法計算。儘管如此，社會大眾還是非常努力一邊配合政府管控疫情，一邊尋找可能的翻身機會，周映君老師便提出了三類生肖命格的人，在今年下半年極有可能工作運、事業運看漲，業績、收入逆天成長。

▲三類生肖命格的人，在今年下半年極有可能工作運、事業運看漲，業績、收入逆天成長。（圖／命運好好玩提供）
▲三類生肖命格的人，在今年下半年極有可能工作運、事業運看漲，業績、收入逆天成長。（圖／命運好好玩提供）
 

  • 屬雞、巳時出生
生肖屬雞且是在巳時（早上9點到11點）出生的人，透過和親人、朋友、同事的互動中，可以幫助你在人際關係的運勢上看漲，並且透過不同的人脈為工作和事業加分。

  • 屬蛇、酉時出生
生肖屬蛇且是在酉時（傍晚5點到7點）出生的人，一定要保持態度積極、樂觀，儘管上半年工作停擺，但到了下半年工作量很有可能會突然爆發，接到許多案子，或是成交許多訂單。

  • 屬牛、丑時出生
生肖屬牛且是在丑時（深夜1點到3點）出生的人，上半年狀況可能非常不理想，甚至有些人遇到財務周轉困難；在下半年會有如福星降臨，資金的缺口能獲得及時雨解救，財務狀況猶如谷底反彈。

一樣生肖但出生時間跟上述的命格不同的人也別氣餒，只要生肖一樣，運勢也同樣看漲，雖然可能跟上述命格的人比起來，效果沒有這麼明顯，但跟其他生肖的人比起來算是還不錯，要好好把握。（編輯：連宜方）

 

 

關鍵字

工作 運勢 下半年 生肖 事業

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