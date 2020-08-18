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致敬失敗！年輕人視角重新演繹挫折　茶裏王全新廣告曝光

記者彭夢竺／台北報導
calendar_today2020-08-18 14:00:00

▲致敬失敗！年輕人視角重新演繹挫折（圖／資料照片）
▲致敬失敗！年輕人視角重新演繹挫折（圖／資料照片）

俗語說「失敗為成功之母」，換個角度想，「失敗也是很好的導師」，不僅可以學到失敗、跌倒的各種經驗，也能化做下一次前進的養分。也因此，當別人在迎接成功而舉杯歡慶時，台灣知名茶飲品牌茶裏王卻走向另一條路，2020全新品牌形象廣告一改以往幽默態度，反而邀請年輕世代一同來「敬失敗！」 全新廣告才上線，另類故事立刻引發網友熱議，成為近期社群上很受關注的話題。

▲「失敗也是很好的導師」，不僅可以學到失敗、跌倒的各種經驗，也能化做下一次前進的養分。（圖／資料照片）
▲「失敗也是很好的導師」，不僅可以學到失敗、跌倒的各種經驗，也能化做下一次前進的養分。（圖／資料照片）

在堅持夢想的路上，跌跌撞撞是必經之路，也是學習成長的最佳養分，但是根據OECD(經濟合作暨發展組織) 2018年PISA(國際學生能力評量計劃)的調查卻發現，台灣年輕世代害怕失敗的比例，竟然高居全球第一。不過，在害怕失敗的心態背後，茶裏王也嗅到現在年輕人對於工作型態的認知產生變化，不再只把坐辦公室視為唯一的途徑，而是漸漸走出單一的工作環境，不管是積極創業、持續進修，都勇於發展「多元」生活，即使追夢的過程中會遇到些許挫折，也把失敗的經驗化為路途上的養分。

▲不管是積極創業、持續進修，都勇於發展「多元」生活，即使追夢的過程中會遇到些許挫折，也把失敗的經驗化為路途上的養分。（圖／資料照片）
▲不管是積極創業、持續進修，都勇於發展「多元」生活，即使追夢的過程中會遇到些許挫折，也把失敗的經驗化為路途上的養分。（圖／資料照片）

茶裏王自2001上市以來，一直以站在年輕世代的角度，替年輕人發聲的形象深植消費者心中，理解現在年輕人面臨畢業、就業、生涯等人生階段可能會遭遇的失敗與挫折，加上看見年輕人在夢想之路的堅持，剛好與品牌精神「做喜歡的事 回心中的甘」相符，因此今年8月甫上線的全新品牌形象廣告，就顛覆以往迎接成功的方程式，將追夢旅程中可能會遇到的挫折或失敗，重新演繹。

▲顛覆以往迎接成功的方程式，將追夢旅程中可能會遇到的挫折或失敗，重新演繹。（圖／資料照片）
▲顛覆以往迎接成功的方程式，將追夢旅程中可能會遇到的挫折或失敗，重新演繹。（圖／資料照片）

上市即將邁向20年的茶裏王，堅持為年輕世代發聲，新推出的廣告希望透過「敬失敗」的概念，傳達年輕人樂於「做喜歡的事」的決心、不怕跌倒的精神，廣告前半段以慢動作的運鏡呈現追夢過程中的挫折，廣告的後半段態度與故事180度翻轉，配上「一次次的失敗，成就了我們想成為的樣子」的台詞，重新定義「失敗」的意義，力挺年輕世代勇於追逐夢想，從跌撞中吸收養分、從失敗中茁壯。

▲「做自己喜歡的事是最棒的，失敗也是一種勇敢的成長」，激勵民眾忠於做喜歡的事、堅持發光發熱。（圖／資料照片）
▲「做自己喜歡的事是最棒的，失敗也是一種勇敢的成長」，激勵民眾忠於做喜歡的事、堅持發光發熱。（圖／資料照片）

影片上線後網友讚聲不斷，紛紛留言回應「激勵人心的廣告」、「做自己喜歡的事是最棒的，失敗也是一種勇敢的成長」，激勵民眾忠於做喜歡的事、堅持發光發熱。

關鍵字

茶裏王 失敗 年輕人

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