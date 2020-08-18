半工半讀可做啥工作？網曝「1爽缺」：年終居然高達6個月

該名網友在PTT上發文，他表示自己是讀夜間部的新生，而因為最近也快要開學了，開學後想找份打工來補貼自己的零用錢跟房租，目前是想找便利超商的大夜班，上課完可以直接去上班，然後白天就睡覺休息。
他也詢問，網友若有其他方面也可以和他分享，像是摩斯、麥當勞、星巴克或手搖飲料店的經驗，「可以分享給我參考的嗎？感謝！還是有適合我的打工也歡迎推薦給我」。
貼文一出，引起網友熱議，「找白天的工作，下班後去上課，不用日夜顛倒吧」、「讀夜間部不找白天正職發展未來，寧願用肝換錢？」、「建議你未來想找怎樣的工作，現在就可以先往類似的職務尋找，未來畢業後找工作錄取率會稍微高一點點」、「不要為了錢多上大夜啦，不值」。
也有網友點出福利超好的打工工作，「辦公室行政類的工讀，上班時間固定，又有冷氣吹，考試前可能還可以唸書，有些公司還會發年終或三節給工讀，以前朋友在辦公室做行政助理，月薪雖然只有25K，可是他們年終六個月，三節半個月」、「如果你喜歡內勤推薦行政助理之類，台北蠻多小型公司開缺，工作一段時間後可以試著換較有規模的公司，夜校大三路過」。
事實上，根據勞動部網站，依據《勞動基準法》第2條規定，工資方面，係工讀生因工作所獲得的報酬，包括薪金、獎金、津貼及其他名義之經常性給與，其金額由勞雇雙方議定，但雇主給付的工資不得低於基本工資（現行基本工資每月為23,800元，每小時基本工資為158元）。工資的給付，每月至少定期發給2次，惟經雙方約定為1次亦可。延長工時（加班）在2小時以內者，應照平日每小時工資額加給三分之一以上，超過2個小時部分要按平日每小時工資額加給三分之二以上。此外，雇主不按期給付勞工工資時，主管機關得限期令其給付。雇主亦不得預扣勞工工資作為違約或賠償金之用。工讀生的工資，均應依上述各項規定辦理。（編輯：郭佩蓉）