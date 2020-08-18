🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

半工半讀可做啥工作？網曝「1爽缺」：年終居然高達6個月

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 12:47:59

▲網友詢問「半工半讀適合什麼打工」，貼文一出也有人建議有些公司的行政助理工讀福利非常好。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友詢問「半工半讀適合什麼打工」，貼文一出也有人建議有些公司的行政助理工讀福利非常好。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
不少人從高中開始因為一些私人原因，被迫必須半工半讀，得靠自己賺取學費及生活費，對此，也有網友提問「半工半讀適合什麼打工」，貼文一出，許多網友也紛紛給出建議。

該名網友在PTT上發文，他表示自己是讀夜間部的新生，而因為最近也快要開學了，開學後想找份打工來補貼自己的零用錢跟房租，目前是想找便利超商的大夜班，上課完可以直接去上班，然後白天就睡覺休息。

▲網友以「半工半讀適合什麼打工」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「半工半讀適合什麼打工」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
他也詢問，網友若有其他方面也可以和他分享，像是摩斯、麥當勞、星巴克或手搖飲料店的經驗，「可以分享給我參考的嗎？感謝！還是有適合我的打工也歡迎推薦給我」。

貼文一出，引起網友熱議，「找白天的工作，下班後去上課，不用日夜顛倒吧」、「讀夜間部不找白天正職發展未來，寧願用肝換錢？」、「建議你未來想找怎樣的工作，現在就可以先往類似的職務尋找，未來畢業後找工作錄取率會稍微高一點點」、「不要為了錢多上大夜啦，不值」。

也有網友點出福利超好的打工工作，「辦公室行政類的工讀，上班時間固定，又有冷氣吹，考試前可能還可以唸書，有些公司還會發年終或三節給工讀，以前朋友在辦公室做行政助理，月薪雖然只有25K，可是他們年終六個月，三節半個月」、「如果你喜歡內勤推薦行政助理之類，台北蠻多小型公司開缺，工作一段時間後可以試著換較有規模的公司，夜校大三路過」。

事實上，根據勞動部網站，依據《勞動基準法》第2條規定，工資方面，係工讀生因工作所獲得的報酬，包括薪金、獎金、津貼及其他名義之經常性給與，其金額由勞雇雙方議定，但雇主給付的工資不得低於基本工資（現行基本工資每月為23,800元，每小時基本工資為158元）。工資的給付，每月至少定期發給2次，惟經雙方約定為1次亦可。延長工時（加班）在2小時以內者，應照平日每小時工資額加給三分之一以上，超過2個小時部分要按平日每小時工資額加給三分之二以上。此外，雇主不按期給付勞工工資時，主管機關得限期令其給付。雇主亦不得預扣勞工工資作為違約或賠償金之用。工讀生的工資，均應依上述各項規定辦理。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

工作 福利 夜校 超商 打工

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR][塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽