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睽違18年決戰新北　110年全國運動會籌備處成立

生活中心／綜合報導
calendar_today2020-08-19 14:02:25

▲新北市長侯友宜在17日宣布「110年全國運動會籌備處」正式成立，以全新視覺亮相，呼應明年賽事「隨時上場」的精神。（首圖/新北市府體育處提供）
▲新北市長侯友宜在17日宣布「110年全國運動會籌備處」正式成立，以全新視覺亮相，呼應明年賽事「隨時上場」的精神。（首圖/新北市府體育處提供）

全國運動會是國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，新北市睽違18年再度舉辦，將在110年10月16日到21日登場﹔新北市長侯友宜在17日宣布「110年全國運動會籌備處」正式成立，賽事以全新視覺亮相，呼應明年賽事「隨時上場」的精神。

110年全國運動會籌備處設立在板橋第一運動場內，全新佈置從門口、大廳到地板，充滿運動活力與視覺張力，特別設計精神堡壘的互動裝置，模擬電玩遊戲中的元素方塊堆疊，邀請民眾可以自己動手參與，讓賽事與民眾的日常生活更加貼近。

侯友宜說，新北將以最高規格籌辦這場運動賽事，籌備工作從去年10月接旗後就展開，準備迎接明年超過1萬2,000名隊職員﹔視覺設計以新北的地標—女王頭形象，塑造成最重要的精神聖火，代表新北對運動精神期以有淵遠流長的發展。

侯友宜也勉勵選手們，賽事中所有選手都是場上的主角，就像賽會標語「隨時上場」，這不只是在運動場上的精神，更是人生應抱持的態度。

▲新北市體育處特別安排「LIEE臺灣品勢表演隊」演出，為全國運動會籌備處正式成立喝采。（圖/新北市府體育處提供）
▲新北市體育處特別安排「LIEE臺灣品勢表演隊」演出，為全國運動會籌備處正式成立喝采。（圖/新北市府體育處提供）
體育處指出，每位運動選手都是注目焦點，今天籌備處成立儀式特別安排新北市跆拳道選手組成的「LIEE臺灣品勢表演隊」，該表演隊由品勢國家隊成員組成，今年6月才徵選成軍，為選手打造運動場外新舞台。

體育處表示，許多選手都是身兼多重身分，有台電職員的排球選手陳姿雅、土銀行員的羽球選手呂佳彬及「體操精靈」丁華恬，他們比平常更努力，不只扮演好自己的角色，更準備好為運動精神，隨時上場。

為了讓更多民眾可以參與運動，新北市體育處在8月底至9月底將於新北市各運動中心舉辦運動市集巡迴活動，除了運動體驗還有現場趣味互動贈小禮物，如果依指示留言打卡，還有機會獲得大獎Switch主機以及健身環，歡迎大家一起動起來！

關鍵字

體育處 運動選手 新北市

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