睽違18年決戰新北　110年全國運動會籌備處成立

全國運動會是國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，新北市睽違18年再度舉辦，將在110年10月16日到21日登場﹔新北市長侯友宜在17日宣布「110年全國運動會籌備處」正式成立，賽事以全新視覺亮相，呼應明年賽事「隨時上場」的精神。





110年全國運動會籌備處設立在板橋第一運動場內，全新佈置從門口、大廳到地板，充滿運動活力與視覺張力，特別設計精神堡壘的互動裝置，模擬電玩遊戲中的元素方塊堆疊，邀請民眾可以自己動手參與，讓賽事與民眾的日常生活更加貼近。





侯友宜說，新北將以最高規格籌辦這場運動賽事，籌備工作從去年10月接旗後就展開，準備迎接明年超過1萬2,000名隊職員﹔視覺設計以新北的地標—女王頭形象，塑造成最重要的精神聖火，代表新北對運動精神期以有淵遠流長的發展。



