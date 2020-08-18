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大一生想帶媽住宿！真相大逆轉　學姊「好心提醒」反遭嗆

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 13:29:57

▲不少大學生到外地求學會選擇住學校宿舍，近日就有一位想「帶媽媽住宿」的準大一生惹議，卻遭學姊指出是在釣魚。（示意圖／取自pixabay）
▲不少大學生到外地求學會選擇住學校宿舍，近日就有一位想「帶媽媽住宿」的準大一生惹議，卻遭學姊指出是在釣魚。（示意圖／取自pixabay）
暑假已經過了一半，即將迎來的是各大學的開學季，不少準大學生第一次離家到外地住宿，難免覺得怕生或恐慌。不過最近就有一位男網友在Dcard發文表示自己從沒一個人生活過，想帶媽媽到宿舍同住。文章曝光後就有幾位熱心的學長姐主動關心這名大學新鮮人，連台大教授葉丙成也在臉書發文；沒想到才過了一晚，這名主動提出幫忙的學姊卻反遭這名準男大生嗆聲，掀起眾人討論。

這名準大一生在15日晚間上大學生論壇Dcard發文，提到自己剩不到1個月就要南下住宿，但因為個性怕生，想帶媽媽一起住宿但擔心室友覺得奇怪，因此想詢問眾人意見；台大教授葉丙成在得知此事後，也發文表示「除非是有特別的身心症狀需要家人照顧，不然媽媽如果真的這樣做，對孩子真的不是好事」，強調不放手孩子是無法長大的。

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲這名新生在群組裡面就曾先求助，之後才到Dcard上發文。（圖／翻攝自Dcard）
▲（圖／翻攝自Dcard）
▲熱心的女網友發現學弟的貼文後也主動聯繫他。（圖／翻攝自Dcard）
不過這起「帶媽住宿」事件才過沒多久，就遭到學姊跳出來直批這個男大生根本是在「惡作劇」。她表示自己因為剛好是同系的學長姊，學弟在Dcard發文前就曾經在通訊軟體的群組內跟大家反應過此事，沒想到主動私訊想幫忙的她，卻反被這名學弟回嗆「笑死你們還真的信喔？笑死」，接著秒退群組留下錯愕的學長姐們。

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲被關切的這個準大一嗆完後立刻退出群組。（圖／翻攝自Dcard）
該名學姊事後也憤怒的上Dcard發文提到自己曾向校方求證，學校則回應「他可能是沒理解學校指的是可以帶媽媽來南部住，但是是要租房」，才因此想主動幫忙，殊不知卻換來被惡整的結果「真的無藥可救，麻煩以後遇到這個學弟（還是妹？），學長姐好好照顧一下好嗎？他難道不知道我們這裡有他本名電話住址嗎」。

這個反轉結局讓不少網友就替這名學姊抱不平，「頂上去，讓這篇熱門也讓他紅，真不怕自己開學被排擠喔」、「那種惡意、戲弄的文章真的讓人不舒服，而且還有很多擔心他、想幫助他的人，難道都不會良心不安嗎？」、「這種個性之後慘了」、「未來四年他完蛋了吧？」，不過仍有留言提到「我怎麼覺得他是怕被揭穿，然後才說這一句話，好讓自己下台」、「他可能真的需要媽媽」。（編輯：楊智傑）

 

關鍵字

帶媽媽 大一 宿舍 媽寶 準大學新生

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