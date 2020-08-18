大一生想帶媽住宿！真相大逆轉　學姊「好心提醒」反遭嗆

這名準大一生在15日晚間上大學生論壇Dcard發文，提到自己剩不到1個月就要南下住宿，但因為個性怕生，想帶媽媽一起住宿但擔心室友覺得奇怪，因此想詢問眾人意見；台大教授葉丙成在得知此事後，也發文表示「除非是有特別的身心症狀需要家人照顧，不然媽媽如果真的這樣做，對孩子真的不是好事」，強調不放手孩子是無法長大的。
不過這起「帶媽住宿」事件才過沒多久，就遭到學姊跳出來直批這個男大生根本是在「惡作劇」。她表示自己因為剛好是同系的學長姊，學弟在Dcard發文前就曾經在通訊軟體的群組內跟大家反應過此事，沒想到主動私訊想幫忙的她，卻反被這名學弟回嗆「笑死你們還真的信喔？笑死」，接著秒退群組留下錯愕的學長姐們。
該名學姊事後也憤怒的上Dcard發文提到自己曾向校方求證，學校則回應「他可能是沒理解學校指的是可以帶媽媽來南部住，但是是要租房」，才因此想主動幫忙，殊不知卻換來被惡整的結果「真的無藥可救，麻煩以後遇到這個學弟（還是妹？），學長姐好好照顧一下好嗎？他難道不知道我們這裡有他本名電話住址嗎」。
這個反轉結局讓不少網友就替這名學姊抱不平，「頂上去，讓這篇熱門也讓他紅，真不怕自己開學被排擠喔」、「那種惡意、戲弄的文章真的讓人不舒服，而且還有很多擔心他、想幫助他的人，難道都不會良心不安嗎？」、「這種個性之後慘了」、「未來四年他完蛋了吧？」，不過仍有留言提到「我怎麼覺得他是怕被揭穿，然後才說這一句話，好讓自己下台」、「他可能真的需要媽媽」。（編輯：楊智傑）