批普篩僅限菲律賓　邱淑媞：等於放潛在病例回社區

前國民健康署署長邱淑媞昨（17）日在臉書發文表示，明明許多國家新病例數高於菲律賓（例如美國、巴西、南非、印度……），為什麼自菲律賓入境要普篩，而來自其他國家的卻不必？ 事實上，也有從其他國家帶病入境的案例！ 如果對菲律賓的作法是正確的（這段期間所能找出的境外移入病例果然也就大多來自菲律賓！），那麼對來自其他疫情嚴重的國家不檢測，等於就是把潛在病例放回社區。
邱淑媞指出，陳部長說台灣看病便宜，所以不必篩檢，去看病讓醫師判斷就好，然而，新冠感染有大約3到4成是無症狀感染（若加上潛伏期病人則可能達一半），沒有症狀，不僅不知道要看醫師，若跑去醫院做其他事（例如領藥、探病），還須擔心造成院內感染！
邱淑媞坦承，目前政府擔心的問題在於檢測要花錢，是因為入境人數實在也太多了！但這更顯示威脅規模之大！沒錢，就讓返臺者自費檢測，而且，檢測陰性也還是要居家檢疫（因為檢測還有假陰性）。
她認為，多重把關、阻絕境外，才能確保國內消費活動正常運作。否則，一旦發生社區感染，嚴重打擊消費信心，那種損失，絕對以億計，才是真正的大損失，更不要說民眾健康的傷害了。
最後她表示：「民間苦口婆心，希望政府重視。防疫最忌諱的是傲慢。」