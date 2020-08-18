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批普篩僅限菲律賓　邱淑媞：等於放潛在病例回社區

記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-08-18 15:50:12

▲前國健署長邱淑媞表示，不針對疫情嚴重國家普篩，等於放潛在病例回社區。（圖／NOWnews資料照，記者陳鈞凱攝）
▲前國健署長邱淑媞表示，不針對疫情嚴重國家普篩，等於放潛在病例回社區。（圖／NOWnews資料照，記者陳鈞凱攝）
中央流行疫情指揮中心目前僅針對菲律賓入境航班旅客篩檢與集中檢疫，指揮官陳時中表示，此舉是因為目前該國的新冠肺炎篩檢陽性率增高，若有其他國家入境旅客陽性率特別高，也會採取同樣措施。但前國健署長邱淑媞則持不同看法，她直言：「防疫最忌諱的是傲慢。」

前國民健康署署長邱淑媞昨（17）日在臉書發文表示，明明許多國家新病例數高於菲律賓（例如美國、巴西、南非、印度……），為什麼自菲律賓入境要普篩，而來自其他國家的卻不必？ 事實上，也有從其他國家帶病入境的案例！ 如果對菲律賓的作法是正確的（這段期間所能找出的境外移入病例果然也就大多來自菲律賓！），那麼對來自其他疫情嚴重的國家不檢測，等於就是把潛在病例放回社區。

邱淑媞指出，陳部長說台灣看病便宜，所以不必篩檢，去看病讓醫師判斷就好，然而，新冠感染有大約3到4成是無症狀感染（若加上潛伏期病人則可能達一半），沒有症狀，不僅不知道要看醫師，若跑去醫院做其他事（例如領藥、探病），還須擔心造成院內感染！

邱淑媞坦承，目前政府擔心的問題在於檢測要花錢，是因為入境人數實在也太多了！但這更顯示威脅規模之大！沒錢，就讓返臺者自費檢測，而且，檢測陰性也還是要居家檢疫（因為檢測還有假陰性）。

她認為，多重把關、阻絕境外，才能確保國內消費活動正常運作。否則，一旦發生社區感染，嚴重打擊消費信心，那種損失，絕對以億計，才是真正的大損失，更不要說民眾健康的傷害了。

最後她表示：「民間苦口婆心，希望政府重視。防疫最忌諱的是傲慢。」

關鍵字

菲律賓 邱淑媞 檢疫 普篩 新冠肺炎

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