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超商麵包為何不減糖？內行揭「烘焙關鍵」秒搖頭：辦不到

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 17:40:02

▲網友好奇超商的麵包、飲料等食品為何不減糖。（示意圖／翻攝自《Pixabay》 ）
▲網友好奇超商的麵包、飲料等食品為何不減糖。（示意圖／翻攝自《Pixabay》 ）
喝一杯手搖或到咖啡廳吃甜點是不少人忙碌生活中的小確幸，不過隨著健康養生意識抬頭，許多人到飲料店也會開始點半糖、少糖，漸漸開始進行「減糖」的動作。但就有網友好奇，為何超商內的麵包、飲料這些食品口味都偏甜，比較少以吃的健康為取向的商品，對此就有不少內行網友點出關鍵，引起眾人的討論。

原PO在PTT的超商版中發文提到，就他長期觀察下來，他就提到「超商的營養標示內，麵包糖大概都在20公克上下 ，飲料可能在30公克上下 （中等size的產品來說）」，而他也表示版上幾乎有9成的超商食品心得文都認為「有點過甜」，因此原PO就好奇為何超商至今都沒有考慮「把一般產品減糖30～50%，把麵包類壓在10公克內的糖 ，飲料則15公克內，這樣消費者也吃的更健康 ，搞不會還能少一點成本」。

▲原PO表示自己觀察下來，全糖並非主流，為何超商食品卻不常見「少糖」的麵包、飲品。（圖／翻攝自《PTT》）
▲原PO表示自己觀察下來，全糖並非主流，為何超商食品卻不常見「少糖」的麵包、飲品。（圖／翻攝自《PTT》）
對此，就有許多網友認為超商許多食品是「偏甜不會難吃，但不甜就不好吃了」，其中就有網友回覆「某些人吃過甜是為了舒壓」、「如果預期是甜的麵包（例如奶酥或是菠蘿）來個不甜其實會有點氣」、「我平常也沒吃很甜，但像奶酥或菠蘿這種不夠甜，真的就不符合多數消費者對這種產品的期待了吧？」、「大公司應該都有做過市調」。

此外，也有人就麵包糕點類的烘焙製作角度解釋「麵包發酵需要糖分，蛋白打發也要糖，任意改動糖的比例口感也會不一樣」、「蛋糕餅乾麵包要少糖，配方都必須大調整，否則口感跟質地就完全不同了，不是少放糖就好；飲料類商品減糖或無糖沒這麼多問題」、「雖已有用其他糖類取代砂糖的作法（例如海藻糖），但也無法100%替代，並且有可能成本會狂飆數倍以上」。

經過《NOWnews今日新聞》向在醫院陳姓營養師採訪後，營養師就建議其實各大超商也有許多適合「減醣」的商品可以選擇，同時也提醒民眾偶爾犒賞自己之餘，平時攝取的食物內所包含的營養和熱量也都得仔細計算，或找專業人士諮詢來協助維持身體健康。（編輯：楊智傑）

 

 

關鍵字

麵包 飲料 超商 少糖 健康

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