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宛如進入童話世界！超夢幻哈比屋就在雲林

The China Post/綜合報導
calendar_today2020-08-21 12:30:00

▲拼圖，由左到右分別攝於雲林古坑客廳（拼圖公園）、椬梧滯洪池、拼圖公園（圖｜IG網友@j.wei___ /@_a.raw_/＠yjian.tw提供）
▲拼圖，由左到右分別攝於雲林古坑客廳（拼圖公園）、椬梧滯洪池、拼圖公園（圖｜IG網友@j.wei___ /@_a.raw_/＠yjian.tw提供）
The China Post報導，週末假日還沒想到去哪裡玩，不妨考慮前往有「農業首都」之稱的雲林散步走走，感受鄉村怡然的風情吧！以下介紹三個位在雲林好拍好玩的景點，絕對讓你玩得盡興也拍得過癮！

椬梧滯洪池

有「雲林版小日月潭」之稱的滯洪池為近年爆紅打卡點之一，也是在地人的私房景點。廣大濕地、樹林孕育著豐富的生態，你可以漫步於環湖木棧道與觀景台，享受湖畔邊寧靜的氛圍，一旁還有水鳥相伴。

▲椬梧滯洪池（圖｜IG網友
▲椬梧滯洪池（圖｜IG網友 @_a.raw_ 提供）
 

地址：雲林縣口湖鄉雲147縣道 

雲林古坑客廳（拼圖公園）

近年來全台吹起魔戒哈比人屋熱潮，七彩迷你小屋令人難以抗拒，吸引大批遊客前往拍照打卡。雲林古坑也有一處隱藏版哈比人屋，鮮黃色外觀，配上圓形綠色矮門，外觀看起來相當逗趣可愛。

原來，這棟哈比人屋是由一棟古厝改建而成，古坑社區發展協會將閒置老矮房、菸樓改造成社區關懷點、拼圖公園。

除了古坑客廳外，還有主題名為「小王子奇幻旅程」、以竹編打造的戶外大型裝置藝術，成為近年爆紅打卡熱點。

▲雲林古坑客廳（拼圖公園）（圖｜IG網友
▲雲林古坑客廳（拼圖公園）（圖｜IG網友 ＠sky09190／＠yjian.tw提供）
 

地址：雲林縣古坑鄉文淵路14巷7號

萬年峽谷

若你熱愛大自然景觀，千萬別錯過位在雲林草嶺風景區的萬年峽谷。綿延長達一公里的石床，經溪水多年沖刷，形成壯觀的V型峽谷，在此可以觀賞壺穴、急流、瀑布，還有岩石上褐灰黃斑紋，大自然的鬼斧神工盡在不言中。

從停車場至峽谷單趟近750公尺，一路上為石鋪步道，但沿途有樹蔭遮蔽，走起來相當舒適。若要前往觀賞峽谷，必須注意河床高低落差大，千萬不可跳進去戲水，違者開罰。

▲萬年峽谷（圖｜翻攝自臉書@ylccb.gov.tw）
▲萬年峽谷（圖｜翻攝自臉書@ylccb.gov.tw）
 

地址：雲林縣古坑鄉149甲縣道 

關鍵字

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