宛如進入童話世界！超夢幻哈比屋就在雲林

椬梧滯洪池



有「雲林版小日月潭」之稱的滯洪池為近年爆紅打卡點之一，也是在地人的私房景點。廣大濕地、樹林孕育著豐富的生態，你可以漫步於環湖木棧道與觀景台，享受湖畔邊寧靜的氛圍，一旁還有水鳥相伴。



▲椬梧滯洪池（圖｜IG網友 @_a.raw_ 提供）





地址：雲林縣口湖鄉雲147縣道





雲林古坑客廳（拼圖公園）



近年來全台吹起魔戒哈比人屋熱潮，七彩迷你小屋令人難以抗拒，吸引大批遊客前往拍照打卡。雲林古坑也有一處隱藏版哈比人屋，鮮黃色外觀，配上圓形綠色矮門，外觀看起來相當逗趣可愛。



原來，這棟哈比人屋是由一棟古厝改建而成，古坑社區發展協會將閒置老矮房、菸樓改造成社區關懷點、拼圖公園。



除了古坑客廳外，還有主題名為「小王子奇幻旅程」、以竹編打造的戶外大型裝置藝術，成為近年爆紅打卡熱點。



▲雲林古坑客廳（拼圖公園）（圖｜IG網友 ＠sky09190／＠yjian.tw提供）





地址：雲林縣古坑鄉文淵路14巷7號



