宛如進入童話世界！超夢幻哈比屋就在雲林

椬梧滯洪池
有「雲林版小日月潭」之稱的滯洪池為近年爆紅打卡點之一，也是在地人的私房景點。廣大濕地、樹林孕育著豐富的生態，你可以漫步於環湖木棧道與觀景台，享受湖畔邊寧靜的氛圍，一旁還有水鳥相伴。
地址：雲林縣口湖鄉雲147縣道
雲林古坑客廳（拼圖公園）
近年來全台吹起魔戒哈比人屋熱潮，七彩迷你小屋令人難以抗拒，吸引大批遊客前往拍照打卡。雲林古坑也有一處隱藏版哈比人屋，鮮黃色外觀，配上圓形綠色矮門，外觀看起來相當逗趣可愛。
原來，這棟哈比人屋是由一棟古厝改建而成，古坑社區發展協會將閒置老矮房、菸樓改造成社區關懷點、拼圖公園。
除了古坑客廳外，還有主題名為「小王子奇幻旅程」、以竹編打造的戶外大型裝置藝術，成為近年爆紅打卡熱點。
地址：雲林縣古坑鄉文淵路14巷7號
萬年峽谷
若你熱愛大自然景觀，千萬別錯過位在雲林草嶺風景區的萬年峽谷。綿延長達一公里的石床，經溪水多年沖刷，形成壯觀的V型峽谷，在此可以觀賞壺穴、急流、瀑布，還有岩石上褐灰黃斑紋，大自然的鬼斧神工盡在不言中。
從停車場至峽谷單趟近750公尺，一路上為石鋪步道，但沿途有樹蔭遮蔽，走起來相當舒適。若要前往觀賞峽谷，必須注意河床高低落差大，千萬不可跳進去戲水，違者開罰。
地址：雲林縣古坑鄉149甲縣道