女人最聰明的投資　這些經典款千萬不能錯過

越來越多的女性朋友將精品包當作犒賞自己的禮物，視如收藏品般珍愛；也有許多人將精品包當作投資，掌握時尚潮流脈動。時尚創業家浿機分享了三款「女人一輩子一定要擁有」的精品包，經典永不褪流行的款式最值得投資！



▲Chanel 2.55（圖／資料照片）

CHANEL 的2.55 是1955年2月由香奈兒女士親自設計推出，最具有代表性的設計即為包包表面的菱格紋路，靈感來自於Coco Chanel 喜愛的馬術服飾，菱格紋也成為CHANEL 的品牌基因；而金屬鎖扣看上去有點舊，是2.55特意造成的復古特色。



▲CHANEL Boy （圖／資料照片）

浿機也大方分享了她的收藏，是採用特殊皮革製成的CHANEL BOY包款，BOY包取名向Coco Chanel的情人Arthur Boy Capel致敬，Boy 是Coco Chanel一生摯愛，他們的愛情故事深深地影響CHANEL許多的設計方正、帥氣的外型，搭配CHANEL標誌性的雙C鎖扣，也是許多人第一個入手CHANEL包款。



▲Lady Dior （圖／資料照片）