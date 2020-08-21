女人最聰明的投資　這些經典款千萬不能錯過

越來越多的女性朋友將精品包當作犒賞自己的禮物，視如收藏品般珍愛；也有許多人將精品包當作投資，掌握時尚潮流脈動。時尚創業家浿機分享了三款「女人一輩子一定要擁有」的精品包，經典永不褪流行的款式最值得投資！
CHANEL 的2.55 是1955年2月由香奈兒女士親自設計推出，最具有代表性的設計即為包包表面的菱格紋路，靈感來自於Coco Chanel 喜愛的馬術服飾，菱格紋也成為CHANEL 的品牌基因；而金屬鎖扣看上去有點舊，是2.55特意造成的復古特色。
浿機也大方分享了她的收藏，是採用特殊皮革製成的CHANEL BOY包款，BOY包取名向Coco Chanel的情人Arthur Boy Capel致敬，Boy 是Coco Chanel一生摯愛，他們的愛情故事深深地影響CHANEL許多的設計方正、帥氣的外型，搭配CHANEL標誌性的雙C鎖扣，也是許多人第一個入手CHANEL包款。
而另一個精品大牌Dior 所推出的Lady Dior，因推出當時深受英國王妃黛安娜喜愛、她曾在多次公開場合攜帶Lady Dior出席，因此也被稱為黛妃包，其包包上的藤格紋設計則是源自法國十八世紀家具工藝，法國拿破崙三世的椅子椅背上的藤編紋路。
精品包不再只有「畫龍點睛」的配件價值，許多人將經典款當作是一種提升生活品質的投資，歷經多年，即使時尚界不斷推陳出新，經典包款依然是許多女性心中的夢幻逸品。對於注重品味的女性來說，除了精品包、維持肌膚的年輕狀態，更是愛美女性不可或缺的投資標的之一。不少女性透過醫美累積自己的美麗自信，在諸多醫美療程中，也有一款來自歐洲、風靡全球超過20年的經典膠原蛋白增生劑品牌，為不同時代的女性找回最美好的自己。
王興良醫師表示，肌膚的老化開始出現凹陷、紋路、鬆弛等現象，最主要原因是因膠原蛋白的流失，肌膚底層失去支撐，想要對抗歲月、保持年輕膚況就要對症下藥，坊間眾多愛美女性，常依賴口服膠原蛋白卻不盡理想。事實上，不少愛美女性為刺激膠原蛋白新生，會選擇使用膠原蛋白增生劑，醫師建議，選擇大廠牌，經過多方認證的醫美品牌，相對安全有保障。
王興良醫師進一步說明，童妍針是歐洲製造，上市超過20年，且具有美國FDA、歐盟、台灣衛福部三重認證，不僅為全球領導品牌，它是一種非填充式的保養療程，透過法式膠原蛋白新生科技，採用高端精密製程，去除不要的右旋成分，僅保留刺激膠原蛋白最多的純左旋，製作成的聚左旋乳酸青春微粒，如同精品一般的細膩製程，經過實驗證實，可增生更多膠原蛋白。
針對坊間水貨猖獗的現象，王興良醫師也特別提醒消費者，市面上號稱二代、三代的童妍針，成分不是100%聚左旋乳酸青春微粒，膠原蛋白增生效果恐不盡理想。在施打童妍針前，可先認明是否為歐洲製造，掃描外盒的QRcode確認是否為原廠正貨，並且選擇口碑良好、經驗豐富的合格醫師，在療程開始前進行完整的溝通，才能達到心目中的理想效果。