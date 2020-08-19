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載明電費避免糾紛　新版住宅租賃定型化契約9月上路

記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-08-19 15:35:14

▲內政部表示，新版住宅租賃契約將自9月開始實施，自9月1日起租約應載明夏月及非夏月電費資訊。（示意圖／取自 PhotoAC ）
▲內政部表示，新版住宅租賃契約將自9月開始實施，自9月1日起租約應載明夏月及非夏月電費資訊。（示意圖／取自 PhotoAC ）
內政部今（19）日表示，新版住宅租賃契約將自9月開始實施，自9月1日起租約應載明夏月及非夏月電費資訊；如有因電費收取產生糾紛，可向消保官申請協處。

內政部指出，依最新公告的住宅租賃定型化契約規定，房東計收電費的額度，不得超過台電公司所定夏月及非夏月之用電量最高級距之每度金額，主要是為規範房東不得向房客收取不合理的電費。

因此，自9月1日起，新簽訂的住宅租賃契約即應適用新制規定。新版契約實施前已簽訂之租約，基於契約不溯及既往及安定性之考量，不適用新制租約規定，仍應按原規定履約。

內政部指出，房客向房東分租套房或雅房時，宜先了解租屋整體用電情形，於簽約前應與房東妥善溝通支付範圍，除負擔自身使用的用電度數外，有無包括公共區域用電量，並斟酌其收取之電費是否合理，並於雙方租賃契約中約明，以保障自身權益。

內政部表示，租賃雙方對於電費之計收方式應於契約中約明，如有因電費收取而生糾紛，可向各直轄市、縣(市)政府消費者服務中心、消保官申請協處。若房東於9月1日後所使用的住宅租賃契約條款，有違反新版住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項者，依消費者保護法第17條規定，房客可主張其契約條款無效，內政部公告的應記載事項如未經載明於租約中，仍構成契約的內容。且該不符規定之條款如經直轄市、縣(市)政府要求房東限期改正而未改正者，可依保護法第56條之1規定，處3萬至30萬元罰鍰。

內政部特別提醒，民眾於簽訂租賃契約時不宜輕率，切記要詳閱契約書內容，並善用內政部版的租賃契約，以確保租賃雙方權益。

關鍵字

住宅租賃 糾紛 電費 內政部 定型化契約

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