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工作遭男友瞧不起！女心寒曝「自身職業」　眾一看全戰翻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 16:22:13

▲女網友表示男友常常因為她的工作是約聘職位而酸言酸語，讓她覺得非常累。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲女網友表示男友常常因為她的工作是約聘職位而酸言酸語，讓她覺得非常累。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
俗話說「職業不分貴賤」，每一份工作都是值得他人尊敬的，不過還是會有些人自視甚高，瞧不起他人，對此，也有名女網友分享自身經歷，她表示自己是約聘職位，男友則是正職，但男友最近卻不斷酸她太差勁才都無法升職，讓她感到非常難過。

該名女網友在PTT以「到底是自己不爭氣還是自信被壓垮了」為題，表示她和男友倆人是在前一家外商公司認識的，當時她是派遣員工，男友則是正職，後來自己又換工作，但也是約聘職位，她也知道約聘不比正職穩定，所以本來就比較沒有自信，但還是很喜歡自己的工作，薪水雖不怎麼高但也不到太差。

▲女網友以「到底是自己不爭氣還是自信被壓垮了」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲女網友以「到底是自己不爭氣還是自信被壓垮了」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
而男友後來也被挖角到另一家外商，薪水大幅增加，以他的年齡跟薪資比是還不錯的，原PO也很替他開心，但近期男友卻會偶爾說她約聘職位，薪水如此普通，工作發展不好，根本是她太差勁，還說「難怪有的人就會升職，有的人永遠這樣」的話，讓她很自卑。

原PO也提到，她自認為自己的工作沒有到差，雖然是約聘但也是間外商公司，薪水雖只有男友的三分之一但也還算行，而不管未來是否有機會轉正職，目前也都還是在累積經驗，也算是不錯了，但常常被男友這樣講，讓她覺得自己一文不值。

最後她也表示，只要倆人提到工作，原PO就必須要多加稱讚男友，雖然大多都是發自內心覺得很棒，但是偶爾有意見不同的時候就會被男友數落，「你不懂才會在這個位置」，讓她直呼真的好累。

貼文一出，引起網友熱議，有些人認為，「妳就好好努力做給他看呀，不要動不動就玻璃心」、「我想他只是希望妳可以更努力」、「是不是你沒讓人感受到上進心」；但多數網友都認為「他就是瞧不起你，你還要一輩子活在這種言語暴力之下嗎？甚至以後小孩考差就被說遺傳到你的基因？快逃吧，分手」、「就是自以為的人阿，想想吧」、「有夠討厭這種愛瞧不起人的」、「很母湯欸，他這樣講妳還受得了？」、「分手，談戀愛不用這麼卑微」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

感情 工作 正職 約聘 職位 男女

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