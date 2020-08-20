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這不是穀物類綠茶！六茶首創專利配方　蔬果茶味引熱議

生活中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 11:00:00

▲台灣首支蔬果茶，富含6種真材實料，不光外觀看得出來，更讓人喝得點滴在心頭。（圖/shutterstock）
▲台灣首支蔬果茶，富含6種真材實料，不光外觀看得出來，更讓人喝得點滴在心頭。（圖/shutterstock）
夏日到來，各地飆出高溫紀錄，部分地區太陽下體感溫度來到40至45度，這樣的極端天氣使人水分快速流失，而熱浪帶起消暑商機，像是冰品、手搖飲、各式包裝茶飲銷售創新高，不過在解渴同時，也得注意一個夏天過後，體內攝取的化學物質、糖量是否超標，而有業者超前部署，推出台灣首支蔬果茶，強調加入6種天然素材與蔗糖取代代糖等利多。不過該產品上市以來，口感便引來網友正反議論，時至今日這款茶味仍是一道難解的謎，《NOW民調》進而實測，一探國人對於新奇口味的接受度，究竟如何。

根據《NOW民調》針對網友瘋狂討論的「蔬果茶」，進行一番調查，發現有32.51%的人，因網路討論度高而有買來喝過。另外，對於不少消費者感到「口味超複雜、超獵奇」，有17.03%的受訪者表示「有喝過，喝起來味道複雜，難描述」。而這顯示仍有不少人覺得六茶味道奇特，但仍不減民眾願意購買嚐試的意願。

▲32.51%的人，因網友正反討論度高而好奇買來嚐試。（圖/NOW民調）
▲32.51%的人，因網友正反討論度高而好奇買來嚐試。（圖/NOW民調）
進一步觀察，《NOW民調》對於民眾「購買機能茶的因素有什麼？」有25.7%的人「重視使用天然食材」，這反映出食品工業發展研究所，對於台灣2014年至2019年間，台灣飲料新品趨勢分析，其中表示台灣飲料市場漸由「量變轉質變」，不少新品除了從口味、口感或是機能素材方向著手…。另外隨著新冠肺炎疫情持續，國人健康意識抬頭，也是近來飲食趨勢轉變的一大契機。

▲現代人健康意識抬頭，對於吃下肚的特別講究。（圖/NOW民調）
▲現代人健康意識抬頭，對於吃下肚的特別講究。（圖/NOW民調）
綜觀六茶一上市就造成話題，34.37%的民眾認為「口味獨特(獵奇)」是最大賣點，因市面上有不少強調幫助體內環保的機能茶，卻多是穀物類綠茶居多，而悅氏大膽挑戰茶飲市場新趨勢，要用茶中真味說服消費者，更與臺北醫學大學、中國醫藥大學技術合作，針對國人常熬夜、飲食不均而常有的「熱量與脂肪堆積」、「脂肪肝」兩大文明病，以6種天然素材，包括大白芹、木耳、香菇、洛神、仙楂和梅精研製「養生飲」，其中在北醫研究中發現該「養生飲」在餵食高脂飲食的動物模式中，具有改善脂肪肝和動脈粥狀硬化形成的作用，同時也能減少體重增加和體脂肪形成。

▲該產品一上市造成網友負面熱議，卻引起不少人關注，形成另一波熱度。（圖／NOW民調）
▲該產品一上市造成網友負面熱議，卻引起不少人關注，形成另一波熱度。（圖／NOW民調）
精準一點來說，六茶是機能茶，更是款蔬果茶，這也解釋了網友討論的怪奇口感，爆傻眼的各種負面評論是其來有自，也就是來自於茶中的6種真材實料，而六茶從上市至今，雖然仍有負面聲量，但整體來說也在增加愛它的擁護者，同時證明了悅氏這手「茶飲新藍海」策略，有漸漸發酵回溫的趨勢。

▲業界領導品牌悅氏推出全台第一瓶蔬果茶「六茶」，擁有3項專利、獨家配方、六樣天然食材！（圖／悅氏提供）
▲業界領導品牌悅氏推出全台第一瓶蔬果茶「六茶」，擁有3項專利、獨家配方、六樣天然食材！（圖／悅氏提供）

關鍵字

六茶 蔬果茶 悅氏

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