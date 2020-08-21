不出門就能享受異國風情　三種口味一次滿足！

第一種是浪漫的義式風情，5分鐘就能搞定！常在IG上甜蜜放閃的林嫺看著網友一直分享之前去義大利旅遊的照片，也按捺不住拿來一客與番茄汁自製了「義大利天菜濃湯」！還與男友在家開著小夜燈假裝自己在義大利享受浪漫晚餐呢！來一客與番茄汁的完美融合，讓林嫺對於料理的超高還原度十分驚豔！





「義大利天菜濃湯」的料理步驟也十分簡單：使用來一客與少許義式香料，先注入一半熱水將麵泡軟後，再加入預熱好的番茄汁，一碗濃郁暖心的濃湯就可以端上桌嚕！



▲義大利天菜濃湯特調（圖／資料照片）





除了能與番茄汁完美搭配，也可試試看跟紅酒一起迸出得美妙法式滋味！首先，在杯麵中加入一點香料，再透過手沖壺讓熱水緩緩沖過香料，靜候兩分鐘後再加入一點紅酒提味，充滿巴黎風情的「無法不愛紅酒牛肉特調」就完成啦！





有網友更在IG分享這道料理，表示只要給我3分鐘我給你全世界，透過短短幾分鐘就可以準備好的浪漫晚餐，與老公一起回憶去巴黎旅行的浪漫時光！不僅如此，網友更透露，自己在料理過程中，一直聞著濃郁的牛肉湯頭與紅酒，搭配蔬菜清甜的香氣，差點沒忍住偷吃的衝動呢！



▲紅酒牛肉風味特調（圖／資料照片）