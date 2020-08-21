不出門就能享受異國風情　三種口味一次滿足！

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想到去年的暑假 我跟小鄭兩個人第一次海外旅行 真是浪漫🤣 今年就沒辦法了 也不知道下一次是什麼時候 最近都在工作室各種忙碌 他忙他的我忙我的 但這陣子看到網路上義大利的風景照 害我也好想去義大利浪漫一下🥺 晚上就想說來一起吃個 經濟實惠的浪漫義式風味晚餐☺ 用來一客牛蔬風味煮蕃茄湯 把燈關了開小夜燈 想像一下我倆在義大利吃浪漫餐😌 不能出去也沒關係 來一客牛蔬風味中蔬菜的甜味本身就非常鮮明 所以直接加入番茄汁 再搭配牛肉的口感 就可以得到的義大利風味蔬菜濃湯的感覺 步驟簡單快速吃得又開心🤣 / 然後又有抽獎啦～ 留言想用來一客牛肉蔬菜風味做成什麼異國料理 即有機會抽到來一客牛肉蔬菜口味 👌 (8/20截止 預計會抽出3位） / #來一客 #來一客牛肉蔬菜 #愛的任意門 #給我3分鐘我給你全世界 #與來一客合作
第一種是浪漫的義式風情，5分鐘就能搞定！常在IG上甜蜜放閃的林嫺看著網友一直分享之前去義大利旅遊的照片，也按捺不住拿來一客與番茄汁自製了「義大利天菜濃湯」！還與男友在家開著小夜燈假裝自己在義大利享受浪漫晚餐呢！來一客與番茄汁的完美融合，讓林嫺對於料理的超高還原度十分驚豔！
「義大利天菜濃湯」的料理步驟也十分簡單：使用來一客與少許義式香料，先注入一半熱水將麵泡軟後，再加入預熱好的番茄汁，一碗濃郁暖心的濃湯就可以端上桌嚕！
除了能與番茄汁完美搭配，也可試試看跟紅酒一起迸出得美妙法式滋味！首先，在杯麵中加入一點香料，再透過手沖壺讓熱水緩緩沖過香料，靜候兩分鐘後再加入一點紅酒提味，充滿巴黎風情的「無法不愛紅酒牛肉特調」就完成啦！
有網友更在IG分享這道料理，表示只要給我3分鐘我給你全世界，透過短短幾分鐘就可以準備好的浪漫晚餐，與老公一起回憶去巴黎旅行的浪漫時光！不僅如此，網友更透露，自己在料理過程中，一直聞著濃郁的牛肉湯頭與紅酒，搭配蔬菜清甜的香氣，差點沒忍住偷吃的衝動呢！
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#文末抽獎🎁 與陳先生約好每年都要一起海外旅行一次✈️ 原本計劃今年要再一起去一次泰國 但現在不能出去~所以我們就改去澎湖走走 為了彌補不能去泰國的心~~ 我們晚上就用來一客煮了「泰式檸香牛肉麵」✨ 來一客牛蔬風味的牛肉與蔬菜原本就融合出非常完美的甜味，再加入檸檬使甜味更昇華， 形成道地的泰式檸香牛肉特調 這就是陳先生心心念念的味道🤤🤤🤤 雖然現在還不能去泰國，但簡單步驟自己動手做 也能快速吃到泰式風味料理囉❤️ 抽獎🎁 留言: 想用來一客牛肉蔬菜風味做成什麼異國料理 即有機會抽到來一客牛肉蔬菜風味🎉 (8/20截止，預計會抽出3位喔) #來一客 #來一客牛肉蔬菜 #愛的任意門 #給我3分鐘我給你全世界 #與來一客合作
這三道充滿異國風情的料理是不是都看起來非常簡單又美味呢？趕緊動手試試看，用來一客加上一點小創意打造專屬你們的「愛的任意門」，帶你們想飛哪裡就飛哪裡吧！