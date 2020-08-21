🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

不出門就能享受異國風情　三種口味一次滿足！

生活中心／綜合報導
calendar_today2020-08-21 10:00:00

▲除了能與番茄汁完美搭配，也可試試看跟紅酒一起迸出得美妙法式滋味！（圖／資料照片）
▲除了能與番茄汁完美搭配，也可試試看跟紅酒一起迸出得美妙法式滋味！（圖／資料照片）
暑假到了，很多人原本要跟另一半到海外避暑，然而這段期間只能眼睜睜看著旅遊行程被無限延期，不少情侶就會選擇改到餐廳吃異國料理，好好彌補一下鬱悶的心情。但是，身為小資族，精打細算是必需的，想要遍嚐經典浪漫之都－巴黎、最美水上城市－威尼斯及熱門情侶渡假勝地－曼谷的異國料理，除了上館子，也有不用花大錢就能大呼過癮的妙招！分析這三個城市必吃的料理都有一個共通點，就是都有經過蔬菜與牛肉長時間燉煮得料理。事實上，只要準備好牛肉口味泡麵，加上簡單三步驟，輕鬆就可以品嚐到美味破表的異國料理喔！特別推薦使用來一客牛肉蔬菜口味，口味超好搭，加上輕巧的小杯裝份量，輕鬆享受也無負擔！

第一種是浪漫的義式風情，5分鐘就能搞定！常在IG上甜蜜放閃的林嫺看著網友一直分享之前去義大利旅遊的照片，也按捺不住拿來一客與番茄汁自製了「義大利天菜濃湯」！還與男友在家開著小夜燈假裝自己在義大利享受浪漫晚餐呢！來一客與番茄汁的完美融合，讓林嫺對於料理的超高還原度十分驚豔！

「義大利天菜濃湯」的料理步驟也十分簡單：使用來一客與少許義式香料，先注入一半熱水將麵泡軟後，再加入預熱好的番茄汁，一碗濃郁暖心的濃湯就可以端上桌嚕！

▲義大利濃湯特調（圖／資料照片）
▲義大利天菜濃湯特調（圖／資料照片）
 

除了能與番茄汁完美搭配，也可試試看跟紅酒一起迸出得美妙法式滋味！首先，在杯麵中加入一點香料，再透過手沖壺讓熱水緩緩沖過香料，靜候兩分鐘後再加入一點紅酒提味，充滿巴黎風情的「無法不愛紅酒牛肉特調」就完成啦！

有網友更在IG分享這道料理，表示只要給我3分鐘我給你全世界，透過短短幾分鐘就可以準備好的浪漫晚餐，與老公一起回憶去巴黎旅行的浪漫時光！不僅如此，網友更透露，自己在料理過程中，一直聞著濃郁的牛肉湯頭與紅酒，搭配蔬菜清甜的香氣，差點沒忍住偷吃的衝動呢！

▲紅酒牛肉特調（圖／資料照片）
▲紅酒牛肉風味特調（圖／資料照片）
最後一道令人口水直流的異國料理，步驟更是簡單，只需加入檸檬片就大功告成。來一客牛肉蔬菜口味中鮮甜的蔬菜與檸檬的酸，搭配起來恰到好處！清爽口感讓人彷彿置身在曼谷，享受著泰式酸香呀！尤其在炎炎夏日裡，一份清爽的「泰式檸香牛肉特調」感覺真是泰對味了！

▲泰式檸香牛肉特調（圖／資料照片）
▲泰式檸香牛肉特調（圖／資料照片）
這三道充滿異國風情的料理是不是都看起來非常簡單又美味呢？趕緊動手試試看，用來一客加上一點小創意打造專屬你們的「愛的任意門」，帶你們想飛哪裡就飛哪裡吧！

關鍵字

異國風情 情侶 來一客

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽