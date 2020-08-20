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年薪百萬竟贏過97%的人？男曝「1數據」遭網打臉：最好是

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 12:02:27

▲男曝一數據，表示年薪一百萬就贏過97%的人，不過卻遭眾多網友打臉。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
▲男曝一數據，表示年薪一百萬就贏過97%的人，不過卻遭眾多網友打臉。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
不少人努力工作賺錢拚百萬年薪，大多為的是能過更好的生活，存錢買房、買車或是其他規劃，對此，也有網友貼出網站中的數據，他提到若是年薪100萬，就已經贏過97%的人，但貼文一出，也遭許多網友打臉。

該名網友在PTT以「有沒有年薪100萬竟然贏過97%的人的掛！」為題，拿出數據網址表示全台灣年薪薪資大約落在40萬到60萬之間，佔全台灣占比約42%，發現年薪20萬到60萬的人居然佔了全台灣81%左右。

▲網友以「有沒有年薪100萬竟然贏過97%的人的掛！」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「有沒有年薪100萬竟然贏過97%的人的掛！」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
他也提到，也就是說全台灣年薪低於60萬以下的人高達8成，而年薪只有60萬，在台北能活嗎？再來，年薪只要100萬，會打敗全台灣將近97%人的年薪，他更貼出數據。

▲網友貼出數據。（圖／翻攝自PTT
▲網友貼出數據。（圖／翻攝自PTT ）
貼文一出，不少網友紛紛打臉，「是贏過有報稅的而已，遇到沒報稅的不知輸了幾條街」、「騙騙窮人用的，看看國稅局有多廢，真正有錢都課不到」、「很多做生意的都低報啦」、「最好是啦，一堆沒報稅的人」、「有錢人都是繳營所稅的，沒跟你繳所得稅」、「其實薪資也有可能失真,太多公司高薪低報」、「窮人的算法啊，實際上有房有地的人很多，地下經濟更不用說，月收十幾二十萬的大有人在」。

事實上，根據行政院主計總處統計，12月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為42,495元，年增2.70%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為54,433元，年增7.01%。108年全年每人每月經常性薪資平均為41,883元，年增2.26%；每人每月總薪資平均為53,667元，年增2.40%。據主計處公佈統計數據，2018年受雇員工全年總薪資，中位數為49萬，平均數為62.9萬，近67%員工年薪低於平均數。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

年薪 數據 百萬 打臉 薪水

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