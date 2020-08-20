年薪百萬竟贏過97%的人？男曝「1數據」遭網打臉：最好是

該名網友在PTT以「有沒有年薪100萬竟然贏過97%的人的掛！」為題，拿出數據網址表示全台灣年薪薪資大約落在40萬到60萬之間，佔全台灣占比約42%，發現年薪20萬到60萬的人居然佔了全台灣81%左右。
他也提到，也就是說全台灣年薪低於60萬以下的人高達8成，而年薪只有60萬，在台北能活嗎？再來，年薪只要100萬，會打敗全台灣將近97%人的年薪，他更貼出數據。
貼文一出，不少網友紛紛打臉，「是贏過有報稅的而已，遇到沒報稅的不知輸了幾條街」、「騙騙窮人用的，看看國稅局有多廢，真正有錢都課不到」、「很多做生意的都低報啦」、「最好是啦，一堆沒報稅的人」、「有錢人都是繳營所稅的，沒跟你繳所得稅」、「其實薪資也有可能失真,太多公司高薪低報」、「窮人的算法啊，實際上有房有地的人很多，地下經濟更不用說，月收十幾二十萬的大有人在」。
事實上，根據行政院主計總處統計，12月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為42,495元，年增2.70%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為54,433元，年增7.01%。108年全年每人每月經常性薪資平均為41,883元，年增2.26%；每人每月總薪資平均為53,667元，年增2.40%。據主計處公佈統計數據，2018年受雇員工全年總薪資，中位數為49萬，平均數為62.9萬，近67%員工年薪低於平均數。（編輯：郭佩蓉）