吃飯驚見「用茶杯接尿」！大媽遭控訴崩潰狂吼：杯子我買

台灣有多間知名的連鎖迴轉壽司餐廳，不只CP值高，服務態度也相當不錯，是不少民眾選擇聚餐吃飯的地點。不過近日就有網友在新北三重的某家壽司餐廳用餐，卻突然看到隔壁桌媽媽用餐廳水杯接住兒子的小便，當場嚇壞請來店長處理，卻反被這名媽媽咆哮大罵「尿在杯子怎麼了？我可以買杯子啊」，誇張行徑讓眾人全傻眼，掀起熱議。

日前在臉書《爆怨公社》就有一名女網友表示，昨（19）日中午在新北三重某間日式壽司餐廳用餐，正當她吃得開心時，隔壁桌的媽媽竟然就直接拿起餐廳內的水杯接住自己兒子的尿液，嚇得她立刻按下服務鈴告知店員方才目睹的一切，希望店長能夠出面處理。

▲吃到一半卻看到泡茶用的水杯被隔壁大媽拿來接孩子的尿液讓原PO胃口盡失。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）

誰知道當店長向PO問完後，客氣地蹲在隔壁桌旁詢問，這名媽媽卻突然大聲詢問「誰跟你講的？」，接著又轉向原PO和同桌的妹妹逼問「是不是你講的？」。原PO也立即出面表示廁所就在旁邊，不趕快帶小孩去廁所，卻讓他尿在公用茶杯，「非常噁心！也影響其他人用餐心情！」。

不過這個媽媽當然不領情，甚至大聲狡辯「我尿在杯子怎麼了？我可以買杯子啊！」接著理直氣壯地反問「你沒有小孩嗎？小孩來不及，你沒遇過嗎？」，不講理的態度讓原PO氣到語塞，感嘆「人不要臉天下無敵」，同時提到最後店長用息事寧人的態度處理，雖然「可以理解不想得罪客人的心態，但並不認同」，無奈地說以後再也不會去該分店了。

▲原PO事後也無奈地將這個事件貼到臉書社團。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

這篇文章曝光後，大批網友也不禁汗顏「好噁啊，真的感謝你的勇敢發聲」、「這媽媽的品德教育真差，如果小孩沒辦法控制尿尿，是否包個尿布比較好？」、「小孩這二個字真好用，可以合理掩飾歪理」。此外綜合網友意見，若能請店長在當下處理掉該水杯或許也會讓其他在場客人比較心安。（編輯：楊智傑）