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在家就能偽出國！超擬真《模擬飛行》上市　驚艷資深飛官

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-20 21:31:11

▲前空軍資深飛行軍官劉守仁蒞臨《模擬飛行》上市記者會暨媒體體驗會，親身示範如何操控飛機。（圖／台灣微軟提供）
▲前空軍資深飛行軍官劉守仁蒞臨《模擬飛行》上市記者會暨媒體體驗會，親身示範如何操控飛機。（圖／台灣微軟提供）

台灣微軟今（20）日舉辦《模擬飛行》上市記者會暨媒體體驗會，宣布推出年度全新力作《模擬飛行》，為全球航空迷帶來無限驚喜。《模擬飛行》為微軟歷時 38 年之作，2020 年推出全新版本，遊戲中景色均勘照現場實景製作，並引入即時大氣模擬系統，超高精準度與細節精緻度為玩家創造身歷其境的感受。

睽違 13 年，微軟再度推出新版《模擬飛行》。微軟指出，新版《模擬飛行》涵蓋完整的地球地圖，擬真地呈現地貌與地表建築，包含全球 3萬7000個大小不等的機場、 2 百萬個城市、15 億座建築物、真實的山脈、道路、樹木、河川、動物與交通等；新一代模擬飛行更具有即時大氣模擬系統，逼真呈現晝夜、溫度、濕度、降雨及光線等天氣變化，遊戲中的風速與風向也與現實世界中相符，數據精確，完整複製當下的天氣條件，讓玩家得以體驗到最真實的白天或黑夜的飛行。

此外，微軟表示，遊戲中也包含多達 30 種飛機型號，不論是輕型飛機到商用噴射機，或是個人小飛機到大型客機，種類多元；玩家可以駕駛各式各樣的飛機，磨練駕駛技術，同時也體驗不同機型帶來的速度感與暢快感；透過互動式儀器標示引導及檢查表的協助，玩家得以自由駕駛飛機瀏覽全球美景。

▲《模擬飛行》上市記者會暨媒體體驗會與會嘉賓大合照。（圖／台灣微軟提供）
▲《模擬飛行》上市記者會暨媒體體驗會與會嘉賓大合照。（圖／台灣微軟提供）
微軟大中華區 Xbox 營銷總監陳傑樺表示：「疫情當前，微軟持續透過自身科技帶給地球上每個人非凡的娛樂體驗。《模擬飛行》結合微軟雲端、AI 與 Bing 地圖搜尋等，打造高沉浸感地球翱翔體驗，其創新遊戲內容、細膩畫面與逼近真實的天氣模擬，讓遊戲甫上市即獲得 Metacritic 評論網站極高的 93 分好評。而《模擬飛行》的上市是為所有喜愛旅行、夢想飛行的玩家發出邀請，要與玩家於30,000 英尺的高空相見！這一切僅是拉開序幕而已，接下來還會有新的内容跟功能加入這款遊戲，包括免費的世界地圖、擴充內容以及VR等，同時我們的第三方開發人員已開始陸續宣布將帶來更多精彩內容，為玩家帶來更豐富的遊戲體驗。」

前空軍資深飛行軍官劉守仁與楊鎧毅也蒞臨上市記者會親身體驗《模擬飛行》，透過科技測試兩位資深飛官的駕駛技術，回味過去飛官生活。劉守仁表示：「《模擬飛行》對於現實情況的重現讓人十分驚艷，對細節的把握讓這款遊戲適合飛行學員進行模擬操作，營造真實感，也很開心看到玉山虛擬航空運用《模擬飛行》，讓更多懷抱飛行夢的人有機會航向藍天，甚至培養更多未來潛在飛行人才。」

▲微軟Xbox探索遊戲新作「模擬飛行」今日在Microsoft
▲微軟Xbox探索遊戲新作「模擬飛行」今日在Microsoft Store線上發售。（圖／業者提供）
《模擬飛行》已於18 日在 Xbox Game Pass for PC (Beta) 與 Steam 推出。玩家可以透過任一平台購買一般標準版，也可以經由加入 Xbox Game Pass後進行遊戲。

另一方面，為配合《模擬飛行》，遠傳電信也特別與微軟合作，推出推出訂閱優惠。遠傳指出，即日起至9月30日止，只要透過該電信帳單代收訂閱Xbox Game Pass for PC遊戲，前1000位即可獨享9折優惠，最高連續優惠3個月；且月月再抽好禮，有登錄的玩家，還能加碼再抽大獎。

遠傳電信行動金融暨媒體業務處副總經理鄧愛櫻表示，遠傳電信看好台灣Xbox遊戲市場，自2018年起就獨家與微軟合作電信帳單代收金流服務，是目前唯一與微軟合作的台灣電信業者；根據遠傳統計，使用電信帳單代收服務以男性為主，但年齡層分布則相當廣，顯見各年齡層的用戶對於帳單代收服務的接受度都很高；遠傳電信帳單代收能讓玩家從購買、下載快速一指完成，對於沒有或不想透過信用卡購買Microsoft Store用戶來說，仍保有暢玩Xbox遊戲的便利性。

▲微軟Xbox探索遊戲新作「模擬飛行」今（20）日在Microsoft
▲微軟Xbox探索遊戲新作「模擬飛行」今（20）日在Microsoft Store線上發售。（圖／遠傳電信提供）
 

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飛官 模擬飛行 Xbox 台灣微軟 遠傳電信

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