▲ 2020 年進入最後 1/3，超多重量級新車準備排隊在台發表囉！

Audi A4/A4 Avant
首先是今年新車發表能量相當驚人的 Audi，除了先前已經發表的 A1、Q3 兩車系以外，已於7 月底開放預訂的Audi 小改款 A4 家族，更將是 Audi 是否能扭轉戰局的關鍵。小改款 A4 除了帶來更具前衛、動感的造型以外，座艙內的車載科技更是有明顯進步。動力系統則不分房車與 Avant 五門旅行車，皆搭載 2.0TFSI 渦輪增壓汽油引擎，並整合 12V 輕型複合動力系統，再加上齊全的ADAS 先進式主動安全系統，與 206 萬元起跳的接單價格，在市場主要對手 Mercedes-Benz C-Class 產品週期走入後段之際，或許能在市場上有一番作為。
Audi Q8
身為目前 Audi 旗下休旅家族定位最高的 Q8 車款，以跑車化休旅風格自居，除了外型相當具運動感以外，搭載的動力也完全對應其身份，3.0TFSI V6 引擎整合 48V 輕油電複合動力，性能表現也值得期待。若對於旗艦豪華休旅車有購車意願，又不想要選擇滿街跑的雙 B 或 Porsche，確實可以等待 Q8 的上市。
Audi e-tron
期待許久的 Audi 首款電動車代表作品 e-tron，終於很有可能在今年第四季現身，早已透過包含大螢幕在內的各種管道現身曝光的 e-tron，相信消費者早已不陌生，最期待的當然就是實際看到、駕馭到的感受，到底會與電動車領導品牌 Tesla 有何差異？又如何與 Jaguar I-Pace 或 Mercedes-Benz EQC 一爭高下？再過幾個月，第一輛Audi 電動車，大家都在等你放電！
Honda CR-V
看著 Toyota RAV4 可說是「肆無忌憚」的銷售表現，以及急起直追的新秀 Ford Kuga，多年來一直擔任國產中型休旅車銷售王的 Honda CR-V 當然也開始緊繃神經，決定要打破傳統「民俗月」不發表車款的國產車廠傳統，搶先在 8 月底先行舉辦小改款 CR-V 媒體試駕，並於 9 月 3 日舉辦正式發表活動，小改款 CR-V 要如何扳回一城？接下來我們精彩的試駕報導與影片，可千萬別錯過！
Hyundai Venue
一宣佈消息便累積超乎預期訂單的 Hyundai Venue，可說是目前 Hyundai 品牌中定位最年輕、價格最親民的休旅生力軍，也可說是目前國產 CUV 市場中，價格最具誠意的車款，也難怪首波 600 張訂單中，年輕首購族與女性族群佔了大宗。從最低的價格帶切入 CUV 級距，展現出 Hyundai 的聰明策略與 Venue 的市場利基，而於 9 月 Venue 也將進行媒體試駕與發表活動，表現如何？接下的報導不可錯過。
Lexus IS
由於 Lexus 原廠策略所致，看似大改款的 IS 運動型房車，其實骨子內是一款小改款車型，考量市場重心移往休旅車級距，再加上歐系對手的強勢表現，Lexus 降低 IS 車系的運作能量，以維持既有動力、底盤配置的做法，為小改款的 IS 換上了耳目一新的造型，不過在車身重量、變速箱邏輯、內裝設計、安全科技等面向有著有感進化，消費者買不買單？如何與強碰的 Audi A4 車系一較高下？接下來的幾個月，絕對會很精彩。
Nissan Sentra
雖然銷售表現不如一哥 Toyota Corolla Altis 來得搶眼，但其實 Nissan Sentra 也擁有相當穩定的銷售能量，而此次所迎來的大改款，更完全承襲先前推出便廣受好評的 Altima 設計語彙，從過去溫文儒雅路線一改為動感型男，且不僅如此，內裝的質感與科技感同步提升，以及動力輸出與節能實力都表現不俗的 2.0 升直列四缸汽油引擎，如果你有購買國產車型房車的意願，那這一款全新 Sentra 絕對值得你再等等。
Nissan Juke
Nissan Kicks 穩坐國產 CUV 銷售龍頭，但 Nissan 可是相當有憂患意識，決定再引進全新世代的 Juke 增強戰力，除了全新設計的外觀與內裝造型以外，更讓人注意的是將引進搭載 1.0 升渦輪增壓汽油引擎動力，在經濟部能源局的油耗測試中也交出了 17.6km/L 的好成績，若價格制定合宜，或許全新 Juke 會於擁擠的 CUV 市場殺出一條血路，甚至與定位相近的 Toyota C-HR 有一場精彩的對決。
Peugeot 208
在台灣能見度不高的法系車，其中最具代表性的 Peugeot 品牌，旗下全新世代 208 車系透過去年底的台北新車大展的展出，獲得了超乎預期的好評，讓一票年輕世代一看愛上的全新 208，有著超級前衛且運動感十足的造型，內裝更是媲美戰鬥機般的熱血十足。經過疫情的折騰，雖然延後了全新 208 的上市時間，但終於確定要在第四季上市，想要一款與眾不同的吸睛鋼炮，全新 208 你一定要等等看！
Peugeot 2008
若喜歡新世代 208 的設計語彙，但又想要跟上潮流選擇 CUV 車型，那新世代 2008 是最權衡的選擇，拉高了208 的底盤高度，加上了更具 Outdoor 的設計妝點，但可透過獅王獠牙燈型設計、i-Cockpit® 3D 直覺式駕駛導向介面帶來與眾不同的品牌感受，更是在滿街跑的 CUV 中彰顯獨特的最佳選擇。在琳瑯滿目的 CUV 還找不到心中最愛嗎？同樣在今年底登場的全新 2008，或許就是慧眼獨具的你最後的救贖。
Peugeot 508 SW
Peugeot 於今年最後四個月可說是新車發表能量爆棚，除了上述兩款車型以外，絕美旅行車 508 SW 也將登台。美得讓人屏息的外觀造型，還有無窗框的跑格設計，車內當然也少不了 i-Cockpit® 3D 直覺式駕駛導向介面，再加上實用性的旅行車空間機能，508 SW絕對是在滿街跑的休旅車中，彰顯自身獨到品味的最佳座駕選擇，原本就想要不甘於平凡的旅行車買家們，不介意再等等吧？
Toyota Corolla Cross
可說是今年下半年最重量級車款的 Corolla Cross，將為已相當擁擠的 CUV 市場再興起一波腥風血雨，不僅同級對手 Honda HR-V 與 Nissan Juke 嚴陣以待，一票進口 CUV 也拉高備戰規格。外型猶如一輛縮小版 RAV4 的Corolla Cross，在空間表現上、車型定位上都相當具有競爭力，最後就是關鍵的售價定位，到底會對台灣市場帶來何等的版圖變化。10 月初，答案就將揭曉。
Volkswagen Arteon/Arteon Shooting Brake
除了 508 SW 此絕美旅行車以外，喜歡德系品牌的車迷朋友也有好選擇，要在今年引進的 Volkswagen Arteon，確定會於 8 月 21 日展開預售，更早於歐洲市場腳步。此款定位更高於 Passat 之上的品牌旗艦轎跑與獵跑，以其定位與價格或許不是Volkswagen 銷售主力，但對於品牌形象的提升絕對有其重要性，對於喜歡轎跑車或獵跑車的車迷朋友，又受限預算無法直上雙B品牌的消費者們，Arteon 車系絕對是相當重要的存在。
Volkswagen T-ROC
定位介於 T-Cross 與 Tiguan 之間的 T-ROC，確定將於 9 月展開預購，為了提前增溫市場熱度，同時盡量降低Toyota Corolla Cross 產生的排擠效應傷害，特別選擇在 8 月中旬提前以偽裝照的姿態曝光。定位為 CUV 車型的 T-ROC，動力選擇與 T-Cross 的 1.0TSI 不同，會提供 1.5TSI 與 2.0TSI 兩動力車型，並具有更運動化的外觀造型，能為競爭已相當激烈的 CUV 市場帶來何等變化？相信答案很快就會揭曉！
一口氣看完了從目前到今年底前會發表的新車之後，是不是覺得相當精彩且多元呢？想要在年底前買車的你，等到最後說不定才會是最明智的選擇！