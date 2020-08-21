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Volkswagen Arteon 美背雙車型預售 149.8 萬元起，限時升級 Harman Kardon 音響

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-21 13:55:01

▲ Volkswagen Arteon 美背雙車型預售 149.8 萬元起，限時升級 Harman Kardon 音響
▲ Volkswagen Arteon 美背雙車型預售 149.8 萬元起，限時升級 Harman Kardon 音響
台灣福斯汽車針對斜背轎跑 Arteon Fastback 和美型獵跑 Arteon Shooting Brake 正式推出預售方案，預售價格 149.8 萬元起，且同步加碼早鳥預購限量優惠方案，11 月底前入主 330 TSI Elegance Premium 和 330 TSI R-Line 車型，免費升級頂級音響品牌 Harman Kardon 環繞音響系統（價值 55,000 元）。

台灣福斯汽車為 Arteon Fastback 與 Arteon Shooting Brake 規劃各四款和三款販售車型：330 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium、330 TSI R-Line 及 380 TSI R-Line Performance 頂規旗艦版本，外觀分別採用高雅流線的Elegance 專屬外觀套件，和強烈跑格化氣息的 R-Line 專屬外觀／內裝套件，車室除了可看到冰鋒凜冽的 Silver Rise 鋁質飾板，搭配 Nappa 真皮豪華舒適座椅、大面積電動玻璃天窗及可變換 30 色的車室氛圍燈，更加上最大 20 吋的造型鋁圈。

Arteon 全面升級數位化高質感座艙，以附有方向盤換檔撥片的全新三幅式多功能觸控方向盤，搭配 10.25 吋全邏輯數位化儀表和最新第三代 MIB 多媒體資訊整合系統，提供駕駛最直覺流暢的操作介面，再加上原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射等先進娛樂科技，展現數位化的使用體驗；此外，Arteon 配備最大總輸出功率 700 瓦的頂級 Harman Kardon 環繞音響系統，配置 16 聲道的擴大機與 12 支高傳真揚聲器，其中包含位於後行李廂的重低音和中控台中央的揚聲器。

在動力方面，全車系搭載新式 2.0L EA888 evo4 直列四汽缸 TSI 渦輪增壓汽油直噴引擎，衍伸 330 TSI 和 380 TSI 雙車型動力輸出，搭配七速 DSG 雙離合器自手排變速箱，最大馬力為 190ps 和 272ps，其中 380 TSI R-Line Performance 頂規旗艦版本標配 DCC 主動式底盤控制系統和 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統。

身為 Volkswagen 在台旗艦車款，Arteon 不僅全車系標配 9 具安全氣囊，更搭載完整 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統。

2021 年式斜背轎跑 Arteon Fastback 預售價：

車型

新台幣建議售價

330 TSI Elegance

1,498,000元

330 TSI Elegance Premium

1,678,000元

330 TSI R-Line

1,778,000元

380 TSI R-Line Performance

2,018,000元

2021 年式獵跑 Arteon Shooting Brake 預售價

車型

新台幣建議售價

330 TSI Elegance Premium

1,758,000元

330 TSI R-Line

1,858,000元

380 TSI R-Line Performance

2,098,000元

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