▲ Aston Martin 推出兩款《007生死交戰》限量聯名特仕車

眾所期待的 007 新系列電影《007 生死交戰》(No Time to Die) 預計於 11 月上映，一直以來為靈魂主角 James Bond 打造夢幻坐駕的 Aston Martin，也在近日與 EON Productions 製片公司合作，專為電影量身訂製的聯名特仕車Vantage 007 Edition 與 DBS Superleggera 007 Edition，如今終於在電影開映前正式公開亮相。
Aston Martin 為 007 最新力作打造獨一無二夢幻坐駕
在新一集 007 系列電影中，擁有 Aston Martin 歷史傳奇色彩的 DB5、經典車款 V8 Vantage、品牌最新旗艦 GT DBS Superleggera，以及去年曾經來台巡迴、動力飆破千匹的中置引擎超跑 Valhalla，都即將躍上大銀幕，與龐德一同帥氣馳騁、破解艱鉅任務。迎接電影即將上映，Aston Martin 特此推出兩款 007 特別版本，出自於品牌旗下特殊訂製部門 Q By ASTON MARTIN，專門以各式高端元素打造獨一無二的風格坐駕，此次也因應龐德再起的精采續集，將電影靈魂與 Aston Martin 獨有英倫車藝美學相互融合，凸顯紀念意義與獨創巧思。
Vantage 007 Edition 全球限量 100 台 致敬經典龐德傳奇
擅長運用美學工藝訴說獨到故事的 Aston Martin 將廣大車迷的熱血記憶回放至充滿懷舊時代的 1987 年。當時 007 第 15 部電影《007黎明生機》( The Living Daylights )情節中，James Bond 在倫敦私人監獄中發現了迷人坐駕 Aston Martin Vantage V8，Vantage 007 Edition 設計靈感正是取自於此。建構於侵略性十足的天生獵手 Vantage 車型基礎，007 特別版本在車型外觀上，選用與《007黎明生機》(The Living Daylights) 以及《007生死交戰》(No Time to Die) 中 Vantage V8 相同之 Cumberland Grey 車色，搭配訂製款方型孔狀水箱護罩及鋁製水箱罩外框；在車側設計上，特別訂製專屬方型孔狀黑砂面導流鰭片，並鑲有特製「Vantage」字樣徽飾；前下擾流、側裙與後分流器下緣的黃黑雙色條紋飾線，則源於電影中 V8 Vantage 火箭推進器上象徵危險情況的黃色警示線，並可選配重現當年電影驚險情節的滑雪板組合。
特別版本在內裝設計上極富深意，以 Obsidian Black 皮革搭配黑色鍍鉻飾板為視覺基調。座椅呈現獨具巧思，特製碳纖維椅背上象徵大提琴的「F」字孔標誌，取材於《007黎明生機》(The Living Daylights) 中，龐德女郎 Kara Milovy 的大提琴手身分；椅面採用直列凹槽式縫線設計，並鏽有專屬 007 徽飾。遮陽板 96.90(FM) 字樣，致敬《 007黎明生機 》(The Living Daylights) 中，James Bond 藉由竊聽俄方頻道成功脫逃的經典橋段。此外，特別版獨有 Vantage 007 Edition 門檻飾板、雷射雕刻十字準線的換檔撥片、以及重現電影中火箭發射器、飛彈、鐳射、瞄準器等開關面板的中央扶手置物箱圖像設計。
Vantage 007 Edition 提供自排及手排兩種版本，全球限量 100 台，以品牌新世代賽道車款 Vantage 為基礎的特仕版本，別具致敬龐德傳奇的至高紀念意義。
限量 25 部 DBS Superleggera 007 Edition
另一款聯名亮點 DBS Superleggera 007 Edition 全球則僅限 25 輛。外觀呈現上，以 Ceramic Grey 特殊車身漆色，完美展現旗艦車款 DBS Superleggera 的霸氣肌力曲線；車頂、後視鏡蓋、後分流器及 Aeroblade II 尾翼等部件，以特製深色碳纖維材質（Tinted Carbon Fibre）做為主要元素，呼應 DBS Superleggera 強調「極度輕量」、用料頂級的旗艦規格；配備特仕車款專屬的 21 吋 Y-Spoke亮黑色鍛造拋光輪圈，並於車身尾翼上鑲有 007 字樣。
座艙配置上也以黑色為視覺主題，搭配呈現亮眼對比的紅色繡線，帶出旗艦 GT 低調又不失強力焦點的內裝氛圍；在車門飾板、後座中央低音揚聲器、中央扶手蓋板皮帶金屬扣、門檻飾板上也皆可見 007 專屬字樣加以點綴。
《007 生死交戰》即將上映
備受矚目的 Vantage 007 Edition 與 DBS Superleggera 007 Edition 預計於 2021 年第一季開始交車。今年 11 月，第 25 部 007 系列電影《007 生死交戰》（No Time to Die）也即將上映。