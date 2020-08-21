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歐德傢俱唯一連續12年獲信譽品牌　系統家具類金獎

生活中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 16:18:07

▲歐德傢俱蟬連12年獲信譽品牌肯定，歐德集團協理陳玫瑰(左)從內政部長徐國勇(右) 手中接獲獎座。（圖／歐德傢俱提供）
▲歐德傢俱蟬連12年獲信譽品牌肯定，歐德集團協理陳玫瑰(左)從內政部長徐國勇(右) 手中接獲獎座。（圖／歐德傢俱提供）

第22屆讀者文摘「Trusted Brand信譽品牌」揭曉，首推「健康綠建材」，主張健康、環保的台灣家居業領導品牌-歐德集團獲頒信譽品牌金獎，連續12年獲肯定，頒獎當天，由內政部徐國勇部長頒發金獎給歐德集團，陳玫瑰協理上台致詞「感謝消費者對歐德的信任與肯定」。

▲歐德集團協理陳玫瑰(左四)代表領取第22屆信譽品牌【系統家具類】金獎。（圖／歐德傢俱提供）
▲歐德集團協理陳玫瑰(左四)代表領取第22屆信譽品牌【系統家具類】金獎。（圖／歐德傢俱提供）

《讀者文摘》主辦由民眾票選的「信譽品牌」活動已邁入第22年，與過去相比，消費者的品牌經驗無論是好是壞，與其他人分享的方式變得更加多元與公開；今年以來，全球生活發生巨變，信賴感的重要性更勝以往。由Catalyst Research進行訪查，共8000名受訪者，在六項評比指標中：可信度、品質、價值、對消費者需求的瞭解、創新及社會責任，歐德傢俱皆受廣大消費者的青睞與認可，蟬連12年獲得讀者文摘Trusted Brand信譽品牌「系統家具類」肯定。 

▲唯一連續12年獲信譽品牌
▲唯一連續12年獲信譽品牌 系統傢俱類金獎的歐德傢俱為每個家庭打造夢想家Order your life。（圖／歐德傢俱提供）

2020年受到疫情的影響，待在家的時間變長了，一直以來秉持「生活從想法開始」的歐德傢俱，注重居家環境品質，致力推廣「建康綠建材」，多年前即在德國進行有計畫循環造林，提供來自於歐洲循環人造森林的低甲醛健康防潮塑合板，製程嚴格把關，經國際檢驗認證，符合健康環保標準，歐德傢俱是業界唯一全系列板材獲得內政部「健康綠建材」標章，更受到「台灣綠色典範獎」及「國際典範獎」的肯定，為消費者提供「量身訂製」之設計規劃，解決了居家裝修上的各種問題，讓忙碌的現代人輕鬆打造夢想家。

▲歐德傢俱協理陳玫瑰(右)與連年獲最受信賴廣播電台節目主持人獎的黃子佼互道恭喜。（圖／歐德傢俱提供）
▲歐德傢俱協理陳玫瑰(右)與連年獲最受信賴廣播電台節目主持人獎的黃子佼互道恭喜。（圖／歐德傢俱提供）

今年全球經濟發展受阻，台灣超前部署防疫政策，使得整體產業發展和社區環境相對安全。歐德集團發起「自我保護做到位，面對病毒無懼畏」作為防疫守則，提供客戶安全無虞的參觀環境，不想出門的消費者，可利用網路線上預約服務，由設計師到府提供專業居家規劃外，更推出視訊介紹服務，消費者不出門就能輕輕鬆鬆與設計師互動，歐德面對疫情展現品牌快速應變能力的多項作為獲得消費者高度肯定。

▲歐德集團面對疫情展現品牌快速應變力的多項作為,獲消費者高度肯定,消費者不出門也能輕鬆打造夢想家。（圖／歐德傢俱提供）
▲歐德集團面對疫情展現品牌快速應變力的多項作為,獲消費者高度肯定,消費者不出門也能輕鬆打造夢想家。（圖／歐德傢俱提供）

新冠肺炎讓企業社會責任更具意義，也讓消費者更關注企業的態度，歐德集團秉持『取之於社會，用之於社會』的經營理念，每年舉辦「百閱計劃」、「手護星願耶誕送禮」公益活動，以及回饋台灣這片美麗家鄉的「百林計劃」也正持續進行，用行動守護台灣，給後代子孫美好未來，一同創造美好的綠色環境。

歐德集團蟬連12年獲得讀者文摘信譽品牌金獎殊榮，要感謝台灣消費者對歐德的肯定。歐德集團將秉持永續經營的態度，精益求精，為台灣的每個家庭打造夢想的家。Order your life

歐德傢俱客服專線:0800-033-988 官網http://www.order.com.tw

關鍵字

歐德傢俱 新冠肺炎 夢想的家

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