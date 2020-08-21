情侶爽衝家樂福！女友驚見「七夕神級禮」：騎車載都要買

熊，想不到為了這隻家樂福的熊他可以恥力全開，完全不顧沿路的目光，我是邊笑邊拍跟著後面，很怕熊會掉下來。」

▲情侶逛家樂福意外發現超大熊熊！男便買下來送給女友，而女友也騎機車載回家！一路上超吸睛。（圖/翻攝Dcard）

而原PO也分享女友騎機車載熊的照片，只見一開始照片，巨大的可愛熊是跟一般坐機車人一樣在後座，但後來因為熊的頭一直壓著原PO女友的頭 ，便改成將正面朝外，原PO表示「因為太大隻，沿路都有民眾一直盯著看 ，最後也順利將這隻意外在家樂福捕獲的巨大可愛熊帶回家」。

貼文一出，網友紛紛回應「太可愛了啦，我女友看到也吵著要買了」、「太特別了，家樂福也能買七夕禮物哈哈」、「好可愛，要融化了」、「家樂福居然有賣超大熊熊！」、「好可愛哦！只有家樂福在賣嗎也想買一隻！」、「我明天要去逛家樂福了，太可愛啦」、「家樂福現在有大隻也有小隻，這隻的觸感超好！很涼，今天本來也想買小的」、「好的！熊熊愛好者明天秒衝家樂福。」