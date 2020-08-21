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情侶爽衝家樂福！女友驚見「七夕神級禮」：騎車載都要買

生活中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 17:00:00

▲近日有網友分享去逛家樂福時，意外發現「七夕巨大神禮」，貼文引發熱議。（圖/NOWnews資料照片、翻攝Dcard）
▲近日有網友分享去逛家樂福時，意外發現「七夕巨大神禮」，貼文引發熱議。（圖/NOWnews資料照片、翻攝Dcard）
一年一度的七夕情人節將在8月25日登場，不少情侶都會去吃大餐，或者準備禮物贈送給對方，但不知道送什麼的你，知道「家樂福」竟然也有販賣七夕情人節的禮物？近日就有網友分享，自己跟女朋友去逛家樂褔，卻意外看見「超巨大禮物」，而最後也成為買給女友的七夕情人節禮物，貼文引發熱議。

原PO在Dcard貼文指出「冰箱這陣子被清的蠻空的，就想說跟女友去逛家樂福跟補貨，結果意外看到超大隻的熊，一開始覺得這種不要買好了，雖然女友也沒有說一定要，但她眼光閃爍的樣子，根本軟性攻勢，這種大熊熊也許就跟花一樣，可以滿足女生的虛榮感吧，於是就順口說，不然買下來當七夕的禮物。」

「不過，由於熊熊實在太巨大，就跟女友說要自己載回家，本來只是開玩笑，沒想到女友瞬間答應，結果就是先載她回去牽車，也把冷凍食品冰起來，然後回去家樂福載熊，想不到為了這隻家樂福的熊他可以恥力全開，完全不顧沿路的目光，我是邊笑邊拍跟著後面，很怕熊會掉下來。」

▲情侶逛家樂福意外發現超大熊熊！男便買下來送給女友，而女友也騎機車載回家！一路上超吸睛。（圖/翻攝Dcard）
▲情侶逛家樂福意外發現超大熊熊！男便買下來送給女友，而女友也騎機車載回家！一路上超吸睛。（圖/翻攝Dcard）
而原PO也分享女友騎機車載熊的照片，只見一開始照片，巨大的可愛熊是跟一般坐機車人一樣在後座，但後來因為熊的頭一直壓著原PO女友的頭 ，便改成將正面朝外，原PO表示「因為太大隻，沿路都有民眾一直盯著看 ，最後也順利將這隻意外在家樂福捕獲的巨大可愛熊帶回家」。

貼文一出，網友紛紛回應「太可愛了啦，我女友看到也吵著要買了」、「太特別了，家樂福也能買七夕禮物哈哈」、「好可愛，要融化了」、「家樂福居然有賣超大熊熊！」、「好可愛哦！只有家樂福在賣嗎也想買一隻！」、「我明天要去逛家樂福了，太可愛啦」、「家樂福現在有大隻也有小隻，這隻的觸感超好！很涼，今天本來也想買小的」、「好的！熊熊愛好者明天秒衝家樂福。」

不過，雖然因應情人節將至，不少年輕人搞創意大玩KUSO，但機車後座要載大型物品，建議還是請貨運配送，或是開車來載，不然恐怕會觸犯交通法規，因小失大。

關鍵字

七夕禮物 家樂福 情人節

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