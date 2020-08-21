美好週末將來臨！專家曝「12星座」運勢　是吉是凶一次看

另外，像是在處理事情時，也能清楚的釐清問題所在，可說是幾乎不會出差錯的一天。而感情方面，記得多關心情人的內在情緒，就算沒空見面最好也給個短訊，噓寒問暖不可少。接著就馬上公佈十二星座週末運勢吉凶，老師也提醒，請同時參考太陽、上升星座。
白羊座
這個週末，專注一切跟健康有關的事情，多運動、少甜食、多走路、少坐臥。你發現當自己的身體與心靈都行動起來的時候，是自己的能量最充實、飽滿、和諧和愉快的時候。
金牛座
這個週末，適合把幸福帶給家人，和家人吃飯，和家人一起喝茶聊天，一起吃甜點或是送家人小禮物，讓家人感受到關心與被重視注意的感覺，就是一種幸福和溫暖。
雙子座
這個週末，這是一個在平淡無奇的生活中，自己尋找樂子，自己去用創意、和生活興趣去填滿寂寞和孤單的時刻。你可以拿支畫筆用繪畫的方式記錄生活、抒寫心情或是用影像、音樂來傳遞情緒與生活感動。
巨蟹座
這個週末，最近的生活充滿幸福、歡笑和愉悅的感覺。這種自在與輕鬆的生活能量你是非常清楚的。最近如果有什麼好玩的、有趣的、美味的和美麗的事物，總是會用各種形式跟你產生幸福的連結。
獅子座
這個週末，專注於自己的財富和資產，有可能把閒置的資產作出租的準備。或是積極的向自己的債務人索討債務。總之，這個週末都在擔心錢的事情，完全沒有放鬆和過週末的悠閒感覺。
處女座
這個週末，首先要恭喜你們準備過生日了。要過生日的時候，你的心情和自信都是最美好和諧的。你要善用這一種愉快心情，可以幫助你衝破難關。關於目前經營的感情和婚姻，你還想再奮力一搏，看看有沒有改變的可能性。
天秤座
這個週末，有一點想要喝酒買醉，感覺生活的壓力和苦悶情緒，已經快要把你淹沒了。在可能的狀況下，自己想要找方法宣洩內心的孤單和寂寞感。你想找朋友喝酒、或是自己一個人小酌，你喜歡那種生活微醺的詩意和美感。
天蠍座
這個週末，如果收到來自遠方情人、朋友、家人的問候或關心。你會非常的高興快樂。因為最近的你，變得脆弱、敏感、渺小與容易擔心害怕。如果得到了家人的支持、關懷和溫暖，你便覺得生活美好而愉快。
射手座
這個週末，想要去旅行、想要出門遊玩、想要找朋友一起在夏秋之交的時候避暑。最近的天氣真的太熱了，熱到頭昏腦脹，特別想要發脾氣。如果可以到海邊吹吹風、踏踏浪花、或是玩玩溪水、釣魚、游泳，這樣過日子的方法，才是你想要的生活方式。
魔羯座
這個週末，最近感覺到渾身不舒服、渾身不自在，總覺得生活中的問題，一件又一件的發生。好不容易解決完一個問題之後，另一個問題又出現了，感覺到生活和自己的生命，被這些繁瑣而討厭的事情填滿，真是覺得相當苦悶。
水瓶座
這個週末，你有約會和朋友一起聚會的好運氣。如果朋友邀約，邀請你一起吃飯、看電影、聚會或是下午茶，請你一定要出席，這種和朋友聯誼和分享生活喜悅、感動的交流，其實是你最喜歡的人際關係互動方式。
雙魚座
這個週末，感覺到自己的心情變好，心情變得有能量，感覺到自己有勇氣去克服生活中的所有困難。這種覺得生活的當下是幸福的，而未來是美好的感受，讓你覺得超級想談戀愛，你想和自己喜歡的人分享生活中的每一刻喜悅和感動。（編輯：郭佩蓉）
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