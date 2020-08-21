▲ 充滿粉紅泡泡！Gogoro 粉紅糖果門市大玩抽獎、折扣活動

參加粉色拍立得抽獎
9/13 前將 Facebook 更換為 Piiink 大頭貼，寫下「我想跟（tag 兩位朋友）一起到 Gogoro 粉紅糖果門市，感受 VIVA粉紅浪潮！#WhatThePink #Gogoro #粉紅笑容製作所」，並設定貼文公開，即可獲得富士拍立得 instax mini 11 乙台抽獎機會（共十台）。此外在 8/29-9/13 特定時間於全台 20 間 Gogoro 門市也將舉辦粉紅杯子蛋糕手作活動，邀請消費者 DIY 實作甜品送給甜蜜的另一半。
Gogoro Piiink Cafe 快閃店最適合情人節放閃
Gogoro 日前在東區巷弄裡開設的粉紅笑容製作所 Piiink Cafe 快閃店，而快閃期間時值七夕情人節（8/25），粉紅笑容製作所「Piiink Café」特別狂撒糖，凡身份證字首英文有 VIVA PINK 任一字，只要來店品嚐粉紅客製飲品及甜品，即可享 9 折優惠，讓每一口粉紅滋味都留下甜蜜情意。
Gogoro Piiink Café 粉紅笑容製作所快閃店 & 七間粉紅糖果屋直營門市營業時間
|店名
|地址
|營業時間
|Gogoro Piiink Café 粉紅笑容製作所
|台北市敦化南路一段 187 巷 17 號 1 樓
|平日：14:30 ~ 21:30
假日：14:00 ~ 22:00
|師大和平門市
|台北市大安區和平東路一段 129 號
|週一至週日：12:00 ~ 22:00
|新莊幸福門市
|新北市新莊區幸福路 728 號
|週一至週日：12:00 ~ 22:00
|桃園中正門市
|桃園市桃園區中正路 50 號
|週一至週日：11:00 ~ 21:00
|新竹北大門市
|新竹市北區北大路 321 號
|週一至週日：11:00 ~ 21:00
|台中中港門市
|台中市西屯區台灣大道四段 771 號
|週一至週日：12:00 ~ 21:00
|台南公園門市
|台南市中西區公園路 36 號
|週一至週日：12:00 ~ 21:00
|高雄中山門市
|高雄市新興區中山一路 2 號
|週一至週日：12:00 ~ 21:00