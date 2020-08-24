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媳婦和公婆同住！「誇張行為」害得病　全場傻眼：太可怕

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 16:16:59

▲網友分享一名親友和公婆同住，但公婆一堆誇張行徑也害得她生病，貼文一出引起網友熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友分享一名親友和公婆同住，但公婆一堆誇張行徑也害得她生病，貼文一出引起網友熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
不少人結婚前都會考慮到「是否要和公婆同住」這個問題，無論是因婆媳問題，又或是照顧問題，都讓許多女性卻步，對此，也有名網友分享，一名親友和公婆同住，怎知公婆一堆誇張行為，也害得她壓力大生病了，網友們也紛紛直呼「太可怕」。

該名網友在PTT以「有跟老人同住的人嗎？」為題，表示自己有一位親友，她和公婆同住，而她的公婆都有輕微失智，像常亂闖房間，把她從睡夢中吵醒，只為了叫她幫忙「開電視」；洗衣機裡的衣服還沒晾就直接摺、沒洗過剛放進去的也一樣，還有衣服剛被晾上去就被收下來。

▲網友以「有跟老人同住的人嗎？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「有跟老人同住的人嗎？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
原PO也提到，這名媳婦還要伺候公婆三餐，一到五都要陪著去醫院，但看醫生拿了藥卻又不吃；老人家看到剛買回來的菜就狂撥，把能吃的部分都撥去和廚餘放在一起，心情不好看到什麼就丟，連自己一顆40元的失智藥也照丟不誤。

誇張事蹟不只如此，老人們頑固倔強到無以復加，拒絕住養老院、拒請外勞，甚至會懷疑家人偷錢，而其他子女聲稱住得遠，偶爾來陪看病而已，這也讓這名媳婦壓力大，心理煩躁導致罹患囤積症，家裡70%的空間都是她買來的雜物，「有人原生家庭是這種情況嗎」？

▲年長者。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲年長者。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
貼文一出，引起網友熱議，「好辛苦，太可怕了吧」、「照顧曾祖父到96歲，30年脫離社會，很辛苦，比上班還累，還沒有被肯定的價值」、「這種心理素質到底要多強才熬得下去阿，好可怕」、「有，家裡老人有出現過症狀，雖然目前還可以，但還是好抖，這只有我一個人，還要工作，真的別這樣」、「為什麼媳婦要承擔一切啊，大家一起出錢送去養護機構」、「我家也是，弄到大家都精神疾病了」。

事實上，根據《衛福部長照專區》網站，只要是65歲以上的獨居老人和衰弱老人、失能者以及50歲以上失智者，都可以透過手機（市話）撥打1966長照服務專線或向各縣市長期照顧管理中心提出申請，另外，家庭照顧者，也是長照服務的對象，除了可透過1966申請政府資源協助外，也可撥打家庭照顧者專線0800-507272尋求支援，讓你在長照的路上不孤單。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

媳婦 失智 囤積症 生病 公婆 長照

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