▲ iRent 機車推月租服務，每月最低 168 元

iRent 月租方案免綁約體驗價 機車最低每期只要 168 元



iRent 即日起推出線上申辦月租服務，並提供多種資費方案，消費者可依使用情況，自由選擇符合的月租資費。



10/31 前申辦免綁約即可享單期最低優惠價，iRent 機車每期最低 168 元起，每分鐘更創業界最低價只要 0.7 元，平假日皆可自由使用。若消費者在申辦月租方案（小資首選、超值大省、日日暢遊）期間使用時數超過當期購買分鐘數時，還可續享優惠費率計價。活動詳情請參考：https://bit.ly/33Pw5mP



iRent 共享機車月租方案內容。

iRent 共享電動機車服務 24H 自助取還車



iRent 共享電動機車營運範圍已布局 6 都及宜蘭，宜蘭營運範圍即日起新增礁溪轉運站停車場內供取還車服務，提供到礁溪遊玩的旅客更多的交通選擇。iRent 突破據點營業時間限制，提供消費者 24 小時自助取還車服務，租用 iRent 電動機車前 6 分鐘只要 10 元，第 7 分鐘起每分鐘 1.5 元優惠價，以分計費，用多少算多少。透過 iRent APP 的整合，讓消費者能夠自由切換使用共享機車或共享汽車，依不同移動需求選擇，或作為轉乘公共運輸第一哩路或最後一哩路的交通服務，實現 MaaS 交通服務。



