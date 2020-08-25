▲ 21 年式 Toyota Alphard 改採油電動力，單一車型 284 萬元

全新 Hybrid 油電複合動力
全新 Alphard 搭載 2.5 升 Hybrid 油電複合動力系統，引擎採用 Atkinson 循環設計，搭載 Dual VVT-i 連續可變汽門正時控制系統，提升引擎運轉效率，並藉由電動馬達與引擎動力交乘輸出，平均油耗可達 14.3km/L，符合一級能源效率*註1。
此外，為了提升車輛行駛穩定度，本次亦同步導入 E-Four 電子式四輪傳動系統，能有效調配前輪及後輪動力輸出比例，搭配 VDIM 車輛動態整合管理系統，整合煞車制動、循跡防滑、車身穩定及動力轉向四大系統*註2。
Toyota Alpahrd 全車配備 Semi-Aniline 頂級真皮座椅，第二排更採用頭等艙 VIP 級 Ottoman 大型座椅。此外，前座影音娛樂系統搭載 10.5 吋觸控顯示幕，後座影音娛樂系統則配備 13.3 吋顯示幕，並全面支援 Apple CarPlay、Android Auto 與 MiracastTM，完成串接之後，即可透過觸控螢幕讀取訊息或操作手機上的 APP 功能；同時配備左右兩側電動滑門、登車輔助踏板，以及 LED 光條式車室氣氛燈等迎賓巧思。
全新 Alphard 即日起於和泰汽車全國所屬 Toyota 展示據點正式展售。相關資訊亦可上 Toyota 網站 http://www.toyota.com.tw查詢。
車型
Alphard Executive Lounge
建議價格
284 萬元
*註1：公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、電池充電狀態、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。
*註2：各項安全配備作動有條件限制，相關內容請洽各地經銷商參考車主手冊。