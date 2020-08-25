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21 年式 Toyota Alphard 改採油電動力，單一車型 284 萬元

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-25 15:55:00

▲ 21 年式 Toyota Alphard 改採油電動力，單一車型 284 萬元
▲ 21 年式 Toyota Alphard 改採油電動力，單一車型 284 萬元
2021年式 Toyota Alphard 採用 Hybrid 油電複合動力，平均油耗可達 14.3km/L，符合一級能源效率。售價 284 萬元。

全新 Alphard 標配「Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統」，透過毫米波雷達及智能攝影機進行全方位的感應偵測，主、被動安全配備高達 34 項。
全新 Alphard 標配「Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統」，透過毫米波雷達及智能攝影機進行全方位的感應偵測，主、被動安全配備高達 34 項。

全新 Hybrid 油電複合動力

全新 Alphard 搭載 2.5 升 Hybrid 油電複合動力系統，引擎採用 Atkinson 循環設計，搭載 Dual VVT-i 連續可變汽門正時控制系統，提升引擎運轉效率，並藉由電動馬達與引擎動力交乘輸出，平均油耗可達 14.3km/L，符合一級能源效率*註1

此外，為了提升車輛行駛穩定度，本次亦同步導入 E-Four 電子式四輪傳動系統，能有效調配前輪及後輪動力輸出比例，搭配 VDIM 車輛動態整合管理系統，整合煞車制動、循跡防滑、車身穩定及動力轉向四大系統*註2

全車配備 Semi-Aniline 頂級真皮座椅，第二排更採用頭等艙 VIP 級 Ottoman 大型座椅。
全車配備 Semi-Aniline 頂級真皮座椅，第二排更採用頭等艙 VIP 級 Ottoman 大型座椅。
Toyota Alpahrd 全車配備 Semi-Aniline 頂級真皮座椅，第二排更採用頭等艙 VIP 級 Ottoman 大型座椅。此外，前座影音娛樂系統搭載 10.5 吋觸控顯示幕，後座影音娛樂系統則配備 13.3 吋顯示幕，並全面支援 Apple CarPlay、Android Auto 與 MiracastTM，完成串接之後，即可透過觸控螢幕讀取訊息或操作手機上的 APP 功能；同時配備左右兩側電動滑門、登車輔助踏板，以及 LED 光條式車室氣氛燈等迎賓巧思。

全新 Alphard 即日起於和泰汽車全國所屬 Toyota 展示據點正式展售。相關資訊亦可上 Toyota 網站 http://www.toyota.com.tw查詢。

車型

Alphard Executive Lounge

建議價格

284 萬元

 

*註1：公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、電池充電狀態、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。

*註2：各項安全配備作動有條件限制，相關內容請洽各地經銷商參考車主手冊。

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