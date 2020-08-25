▲ 21 年式 Toyota Alphard 改採油電動力，單一車型 284 萬元

全新 Alphard 標配「Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統」，透過毫米波雷達及智能攝影機進行全方位的感應偵測，主、被動安全配備高達 34 項。

全新 Hybrid 油電複合動力



全新 Alphard 搭載 2.5 升 Hybrid 油電複合動力系統，引擎採用 Atkinson 循環設計，搭載 Dual VVT-i 連續可變汽門正時控制系統，提升引擎運轉效率，並藉由電動馬達與引擎動力交乘輸出，平均油耗可達 14.3km/L，符合一級能源效率*註1。



此外，為了提升車輛行駛穩定度，本次亦同步導入 E-Four 電子式四輪傳動系統，能有效調配前輪及後輪動力輸出比例，搭配 VDIM 車輛動態整合管理系統，整合煞車制動、循跡防滑、車身穩定及動力轉向四大系統*註2。



全車配備 Semi-Aniline 頂級真皮座椅，第二排更採用頭等艙 VIP 級 Ottoman 大型座椅。 Toyota Alpahrd 全車配備 Semi-Aniline 頂級真皮座椅，第二排更採用頭等艙 VIP 級 Ottoman 大型座椅。此外，前座影音娛樂系統搭載 10.5 吋觸控顯示幕，後座影音娛樂系統則配備 13.3 吋顯示幕，並全面支援 Apple CarPlay、Android Auto 與 MiracastTM，完成串接之後，即可透過觸控螢幕讀取訊息或操作手機上的 APP 功能；同時配備左右兩側電動滑門、登車輔助踏板，以及 LED 光條式車室氣氛燈等迎賓巧思。



全新 Alphard 即日起於和泰汽車全國所屬 Toyota 展示據點正式展售。相關資訊亦可上 Toyota 網站 http://www.toyota.com.tw查詢。



