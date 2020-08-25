藍委要TNvR入法　7動團聯合反對「全球沒人這樣做」

今（25）日立法院由國民黨立委鄭麗文召開遊蕩動物TNvR入法公聽會，討論「流浪犬TNvR (捕捉、絕育、防疫及回置)」入法議題。對此，由7個動保團體所組的動物保護立法運動聯盟（動法盟）發表聯合聲明，若是TNvR強制入法，可能造成社會對立加劇，也會衝擊「飼主責任」的規範與教育，且在國際間也未有TNvR入法的案例，因此該聯盟並不贊成TNvR入法一事。





TNvR是國際上認可且重要的流浪動物減量的重要手段之一，目前雖未立法但已在推行。動法盟認為，TNvR中的R(回置)應視為過渡且不得已的最後手段，台灣地狹人稠，部分地區流浪犬對野生動物保育和交通安全，已形成衝擊，犬隻絕育後回置不宜做為流浪犬減量的行政主軸，需更多元、周延之犬隻族群管理計畫方能真正達到流浪犬減量的目標，並非TNvR立法即可以解決；更重要的是，共識不足的立法可能造成社會對立加劇，對TNvR的推動和動物生命更加不利。





動法盟指出，若將流浪犬TNvR入法，將衝擊「飼主責任」規範與教育，流浪動物問題更無解決之日；飼主責任觀念若無法普遍建立，流浪狗源頭不絕，那麼「繁殖買賣」、「家犬成為流浪犬」、「TNvR由政府負擔經費與責任」三者間，將形成弔詭的「產業鏈」，不斷循環消耗無辜動物的生命、愛狗人的心力、民間善款與政府公帑。





動法盟表示，世界動物衛生組織（OIE）針對流浪犬族群管理的建議，強調飼主責任、繁殖買賣業管理、家犬絕育等；此外，國際間任何具類似問題國家，皆無TNvR立法的例子。





動法盟指出，以前行政單位拒絕TNvR，所以才有TNvR法制化的倡議，藉此争取空間；如今中央與大部分的地方政府已經接受並在執行，已不需要立法。





針對目前還未進行的少數縣市，動法盟也呼籲，應立即跟上腳步，進行有效及科學化的TNvR，公私協力克服執行層面所面臨的挑戰，才是當務之急。





動法盟呼籲，TNvR立法爭議多也難形成共識，政府應該做更有效的源頭管制，包含將當前遊蕩犬隻熱點政策擴大成「短期密集大絕育」重要政策，而不是立法讓狗可以流浪街頭。





動法盟強調，並非不贊成TNvR，更非質疑多數愛心志工的努力，而是提醒大眾必須思考將流浪狗TNvR「法制化」後可能產生的負面效應，例如此作法等同宣告台灣已無法解決眼前的流浪狗問題，只能讓過渡性措施成為長期政策，而這更將挫傷TNvR的執行效力。





據了解，動物保護立法運動聯盟成員，包括中華民國關懷生命協會、中華民國保護動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣防止虐待動物協會、世界愛犬聯盟、台灣動物保護法律研究協會等7個動保團體。



